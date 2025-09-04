Dymy w Widzewie! Trener pilnie ściągnięty do klubu z… wesela

Patryk Czubak został pilnie wezwany z powrotem do klubu przez prezesa Michała Rydza. Szkoleniowiec Widzewa Łódź przebywał w Grecji na ślubie wiceprezesa. Cała sytuacja nie miała wpływu na zaplanowany wcześniej mikrocykl treningowy.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Patryk Czubak

Widzew Łódź pilnie ściągnął trenera ze ślubu… wiceprezesa klubu

Widzew Łódź pod koniec sierpnia zdecydował się na zmianę trenera. Żeljko Sopić ze względu na niezadowalające wyniki stracił pracę, a jego miejsce zajął Patryk Czubak. Dla 32-latka to nie pierwsze podejście do roli szkoleniowca łódzkiego klubu. Na przełomie lutego i marca minionego roku prowadził zespół w trzech meczach jako tymczasowy trener. Jego bilans to zwycięstwo, remis i porażka.

Teraz został zatrudniony na stałe, ale pracę w roli pierwszego trenera rozpoczął od porażki z Lechem Poznań (1:2). Ze względu na przerwę reprezentacyjną Widzew ma okazję, aby nieco odpocząć oraz lepiej przygotować się do następnych spotkań.

W środę pojawiły się w mediach informacje, że Patryk Czubak przebywa w Grecji na ślubie wiceprezesa klubu Macieja Szymańskiego. Doniesienia potwierdził rzecznik łódzkiego zespołu. „Tak, trener Patryk Czubak wyjechał na dawno zaplanowany ślub. Nie miało to wpływu na planowanie trwającego mikrocyklu treningowego, który odbywa się zgodnie z planem, na podstawie rekomendacji Działu Przygotowania Motorycznego i Medycyny” – napisał Jakub Dyktyński na portalu X, zaznaczając, że jego nieobecność w niczym nie przeszkadza.

Co więcej, piłkarze otrzymali aż pięć dni wolnego, podczas których będą trenować indywidualnie według ustalonego planu. W związku z tym wydawało się, że wyjazd Patryka Czubaka na ślub w Grecji nie będzie żadnym problemem. Innego zdania jest Michał Rydz, prezes Widzewa Łódź. W mediach społecznościowych opublikował wpis, informując, że pilnie ściągnął szkoleniowca z powrotem do Polski.

– Zdaję sobie sprawę z faktu, że wczorajsze informacje dotyczące udziału trenera Patryka Czubaka na ślubie i weselu wiceprezesa Macieja Szymańskiego spowodowały bardzo duży niepokój wśród społeczności kibiców Widzewa Łódź. Dziś w Łodzi spotkam się ze szkoleniowcem, by omówić plan przygotowań do meczu z Arką oraz plan na zwycięstwo w tym spotkaniu – napisał Michał Rydz.

– Poprosiłem trenera o pilny powrót do Klubu. Wszyscy w Widzewie powinni teraz skupić się na pracy i stabilizacji. Dziękuję również Właścicielowi – dzięki Jego możliwościom powrót Trenera jest możliwy już dzisiaj. Następnie, dziś w godzinach popołudniowych, odniesiemy się do całej sytuacji szerzej. Zanim to jednak nastąpi, chcę odbyć rozmowę indywidualną ze szkoleniowcem oraz Dyrektorem Sportowym – zakończył.