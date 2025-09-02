Widzew ma nowego bramkarza! Oficjalnie potwierdzenie transferu

Widzew Łódź oficjalnie poinformował, że nowy bramkarzem klubu z Serca Łodzi został właśnie Veljko Ilić. Serb podpisał umowę do końca czerwca 2029 roku.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Serbski bramkarz powalczy o numer jeden w bramce Widzewa

Widzew Łódź w tym sezonie radzi sobie dość przeciętnie. Piłkarze Patryka Czubaka do tej pory na swoim koncie mają tylko siedem zdobytych punktów w siedmiu meczach, co daje im odległą, trzynastą pozycję w tabeli PKO Ekstraklasy. Z tego też powodu zwolniony został Zeljko Sopić.

Niemniej do końca trwania letniego okienka transferowego w Widzewie dziać będzie się sporo. Nadal bowiem priorytetem transferowym pozostaje pozyskanie nowego bramkarza. Właściwie można powiedzieć, że temat, który przeciąga się od początku lata będzie zapewne finalizowany w końcówce lata. Jednak już teraz klub z Serca Łodzi poinformował, że ma nowego bramkarza. Umowę do końca czerwca 2029 roku podpisał 22-letni Serb, Veljko Ilić.

Golkiper w minionym sezonie rozegrał 41 spotkań i dziewięć razy zachował czyste konto w barwach FK TSC Backa Topola. Wraz ze swoim klubem zanotował także kilkanaście spotkań w europejskich pucharach. Obecnie jest wyceniany przez serwis „Transfermarkt” na aż 3,5 miliona euro.

– Veljko Ilić to jakościowy zawodnik. Ma także doświadczenie w fazie ligowej europejskich pucharów, które w bliskiej przyszłości są naszym celem. Biorąc pod uwagę jego wiek oraz umiejętności warunki transferu są bardzo korzystne dla Klubu. Ilić ciągle ma wielkie pole do rozwoju i za jakiś czas być może będzie gotowy na jeszcze większy transfer. Jego zadanie to rywalizacja o miano pierwszego bramkarza Widzewa. Jest bardzo zdeterminowany, aby nam pomóc – powiedział Mindaugas Nikolicius, dyrektor sportowy Widzewa Łódź cytowany przez oficjalną stroną klubu.

