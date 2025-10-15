Dwaj ważni piłkarze Legii wracają do treningów. Dobre wieści

Legia i jej kibice mają powody do zadowolenia. W treningu z zespołem po kontuzji jest Kamil Piątkowski oraz Claude Goncalves, o czym poinformował serwis "Legia.net".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Piątkowski i Goncalves wrócili do treningów

Legia Warszawa w tym sezonie radzi sobie dość przeciętnie. Właściwie można powiedzieć, że ostatnie kilka spotkań stołecznego klubu to bardzo słabe wyniki, które u części kibiców powodują nawet głosy o konieczności zwolnienia trenera Iordanescu. Szczególnie głośno wybrzmiało to, gdy Wojskowi na mecz w Lidze Konferencji Europy wystawili rezerwowy skład, żeby być gotowym na starcie z Górnikiem Zabrze kilka dni później. Jak wiadomo, oba te mecze zostały przegrane przez zespół ze stolicy.

Niemniej trener Edward Iordanescu pracuje dalej i on sam również nie ma zamiaru się nigdzie wybierać. Będzie miał jednak nieco łatwiejsze przygotowania do kolejnych spotkań, bowiem po kontuzjach wracają Kamil Piątkowski oraz Claude Goncalves, o czym poinformował serwis „Legia.net”. Ten pierwszy z powodu urazu stracił ostatnie dwa mecze, a z kolei środkowy pomocnik nie był dysponowany od dobrych kilku tygodni.

Claude Goncalves w tym sezonie dla Legii Warszawa rozegrał tylko sześć spotkań, co przełożyło się w sumie na nieco ponad 300 minut. Kamil Piątkowski z kolei do stołecznego klubu dołączył po odejściu Jana Ziółkowskiego i z miejsca stał się liderem defensywny. Na jego koncie są cztery mecze w koszulce z eLką na piersi.

