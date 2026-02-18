Drągowski przemówił w szatni Widzewa. „Mówią, że nie mamy charakteru”

Widzew Łódź w miniony weekend pokonał Wisłę Płock (2:0). Klub opublikował w serwisie YouTube wideo z szatni. Na filmie widać, jak Bartłomiej Drągowski zagrzewa kolegów do walki. Przemowa bramkarza pozytywnie wpłynęła na drużynę.

PressFocus Na zdjęciu: Bartłomiej Drągowski

Płomienna przemowa Drągowskiego. Tak motywował piłkarzy Widzewa

Widzew Łódź w ostatni weekend wygrał pierwsze spotkanie w rundzie wiosennej PKO BP Ekstraklasy. W sobotni wieczór (14 lutego) pokonali na wyjeździe Wisłę Płock (2:0). O komplecie punktów przesądzili Sebastian Bergier i Emil Kornvig. Efektem wygranego meczu było wydostanie się ze strefy spadowej. Obecnie podopieczni Igora Jovicevicia zajmują 15. miejsce w tabeli po 21. kolejkach.

Ostatnio na klubowym kanale YouTube pojawił się film, ukazujący kulisy meczu z Wisłą Płock. W szatni przed pierwszym gwizdkiem kolegów z drużyny motywował Bartłomiej Drągowski. Przemowa bramkarza najwidoczniej przyniosła pozytywny efekt.

– Charakter! Pokażcie charakter! To jest dziś najważniejsze. Potrzebujemy trzech punktów. Śmieją się nam w twarz, mówią, że nie mamy charakteru. Chcę go dziś zobaczyć. Udowodnijmy im na boisku, że jest inaczej. Wygrywajmy każdy pojedynek. Bądźcie dumni, że gracie dla Widzewa. To miejsce, w którym każdy chce być, każdy chce tu grać. Dawać panowie! Agresywnie od pierwszej minuty. To jest walka! Nie mamy już czasu – motywował drużynę Bartłomiej Drągowski.

Drągowski trafił do Widzewa zimą tego roku z Panathinaikosu. Reprezentant Polski od razu wskoczył do bramki, zostając niekwestionowanym numerem jeden między słupkami. W najbliższy weekend łodzianie zagrają z Cracovią.