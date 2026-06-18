Piast sięgnął po wielki talent. Strzelał seryjnie w młodzieżówkach

10:58, 18. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Piast Gliwice

Piast Gliwice wzmocnił się w kontekście swojej przyszłości w ofensywie. Pozyskał jednego z najzdolniejszych młodych napastników w Polsce. Do klubu dołączył Maciej Kucharski.

Daniel Myśliwiec
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Maciej Kucharski wzmocnił Piasta Gliwice

Piast Gliwice oficjalnie potwierdził transfer Macieja Kucharskiego. Młodzieżowy reprezentant Polski podpisał trzyletni kontrakt z Niebiesko-czerwonymi. Klub liczy, że 16-letni napastnik stanie się jednym z filarów ofensywy w dłuższej perspektywie.

Jak poinformowało biuro prasowe Piasta, zawodnik od najmłodszych lat uchodził za jeden z największych talentów swojego rocznika. Urodzony 17 kwietnia 2009 roku napastnik imponuje skutecznością i regularnością, co potwierdza jego dorobek w reprezentacjach młodzieżowych Polski.

Kucharski ma już na koncie 25 występów w kadrach U-15, U-16 i U-17, w których zdobył 11 bramek. Jego rozwój przebiegał dynamicznie. Pierwsze kroki stawiał w AP Oleśnica, następnie trafił do Ślęzy Wrocław, a zimą 2022 roku do Akademii Śląska Wrocław.

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Tymczasem sezon 2025/26 spędził jako podstawowy zawodnik drużyny U-19, mimo że miał zaledwie 16 lat. Łącznie w 29 spotkaniach CLJ zdobył 12 bramek, potwierdzając, że należy do ścisłej krajowej czołówki rocznika. W reprezentacji U-17 dołożył kolejne trzy gole w pięciu występach.

Mimo zainteresowania z Polski i zagranicy, młody napastnik zdecydował się na transfer do ekipy z Gliwic. Klub podkreśla, że wierzy w jego rozwój i widzi w nim zawodnika, który w odpowiednich warunkach może szybko wejść na poziom seniorskiej piłki. O miejsce w składzie może rywalizować z Adrianem Dalmau czy Andreasem Katsantonisem.

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