Dawid Szwarga skomentował plotki ws. Rakowa Częstochowa. Jasna deklaracja trenera

Dawid Szwarga odniósł się do doniesień, że mógłby objąć Raków Częstochowa po Marku Papszunie. - Otwartą historią jest dla mnie Arka Gdynia - podkreślił szkoleniowiec.

PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Dawid Szwarga reaguje na doniesienia ws. Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa może wkrótce pożegnać Marka Papszuna, który od dłuższego czasu łączony jest z przejęciem sterów w Legii Warszawa. 51-letni szkoleniowiec publicznie zadeklarował chęć objęcia stołecznego klubu, jednak do osiągnięcia porozumienia jest jeszcze daleka droga. Wiele wskazuje, że Papszun poprowadzi Medaliki do końca rundy jesiennej.

W kontekście ewentualnego zastępstwa Papszuna pojawia się m.in. Dawid Szwarga, obecnie szkoleniowiec Arki Gdynia, z którą awansował do PKO BP Ekstraklasy. Na konferencji prasowej przed meczem Arki z Rakowem Szwarga odniósł się do doniesień łączących go z klubem spod Jasnej Góry.

– Moja historia w Rakowie jest już zamknięta, a patrzę tylko na historie, które są otwarte. A otwartą historią jest dla mnie Arka Gdynia i mam nadzieję, że będę w stanie dużo dobrego dla tego klubu jeszcze zrobić – zaznaczył.

35-letni Szwarga już wcześniej samodzielnie pracował w Rakowie w trakcie sezonu 2023/24. Łącznie poprowadził częstochowian w 52 meczach. W grudniu zeszłego roku objął stery w gdyńskim zespole. Trener podkreślił, że ma wielki szacunek do wspólnej pracy z Papszunem. Arka podejmie Raków w ramach 17. kolejki Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w niedzielę (30 listopada) o godzinie 14:45.