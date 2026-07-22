Nowy gwiazdor Korony Kielce wskazał cel na sezon. Konkretnie

"Celem Korony jest bycie lepszym niż szóste miejsce. A więc celem są puchary" - przyznał Patrik Hellebrand w rozmowie z magazynem "Gol" na antenie "TVP Sport".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Korony Kielce

Korona powalczy o grę w pucharach

Korona Kielce tego lata przeprowadziła kilka ciekawych transferów, choć trzeba przyznać, że z pewnością jeszcze jakieś wzmocnienia zespołu Jacka Zielińskiego byłoby potrzebne. W ostatnim czasie przede wszystkim mówi się o nowym skrzydłowym, ale nikt nie może wykluczyć, że także na inną pozycję ktoś jeszcze się pojawi. Szczególnie, że możliwości finansowe klubu zdecydowanie się zwiększyły.

To właśnie postawa nowego właściciela pozwoliła tego lata na sprowadzenie chociażby Patrika Hellebranda. Czołowy gracz Górnika Zabrze z minionych rozgrywek został wykupiony z Górnego Śląska i obecnie ma być nową gwiazdą Korony. Jak sam zapowiedział właśnie w rozmowie z „TVP Sport”, przed klubem trudny i wymagający sezon, w którym jednak jest jasny i konkretny cel. Ma nim być awans do europejskich pucharów.

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– Celem Korony jest bycie lepszym niż szóste miejsce. A więc celem są puchary – przyznał Patrik Hellebrand w rozmowie z magazynem „Gol” na antenie „TVP Sport”.

Patrik Hellebrand w sumie na boiskach PKO Ekstraklasy do tej pory rozegrał 65 spotkań i zdobył w nich sześć goli oraz zanotował dwie asysty. 27-letni Czech na koncie ma jeden występ w seniorskiej reprezentacji swojego kraju. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 3,5 miliona euro.

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