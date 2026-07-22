Jagiellonia chce gracza Bodo/Glimt. To może być nowy pomocnik

Jagiellonia Białystok jest zainteresowana pozyskaniem Andersa Klynge z FK Bodo/Glimt. Duński pomocnik z pewnością byłby wzmocnieniem Dumy Podlasia. Informacje w tej sprawie przekazał Szymon Janczyk z "Weszło".

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Nowy pomocnik na radarze Jagiellonii

Jagiellonia Białystok już w tym tygodniu wraca do gry. Na początek przed zespołem Adriana Siemieńca potyczka z Koroną Kielce przed własną publicznością. Wszystko zapowiada, że będzie to niezwykle emocjonujące i ciekawe spotkanie dwóch drużyn, które maja aspiracje na coś więcej w tym sezonie PKO Ekstraklasy. Wiadomo jednak, że sytuacja Dumy Podlasia nie jest idealna. Wszystko za sprawą słabego okienka transferowego.

Choć trwa ono nadal, to jednak problemem będzie brak okresu przygotowań nowych graczy. Niemniej kolejne ruchy są szykowane. Według informacji, które przekazał Szymon Janczyk z „Weszło”, Jagiellonia zainteresowana jest pozyskaniem Andersa Klynge z FK Bodo/Glimt. 25-letni Duńczyk nie jest kluczową postacią zespołu z Norwegii, ale z klubem notował chociażby występy w Lidze Mistrzów.

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Anders Klynge w trwającym sezonie ligi norweskiej rozegrał w sumie 15 spotkań, w których zdobył jednego gola. Łącznie dla zespołu FK Bodo/Glimt ma niespełna 25 gier. Wcześniej przez lata występował w ekipie Silkeborg IF. Na poziomie duńskiej ekstraklasy środkowy pomocnik ma 73 występy. Serwis „Transfermarkt” wycenia byłego Klynge obecnie na milion euro. Jego obecna umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

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