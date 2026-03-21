Cracovia z przełamaniem w Ekstraklasie. Wielki błąd GieKSy w Krakowie [WIDEO]

16:40, 21. marca 2026
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Cracovia pokonała GKS Katowice (1:0) w 26. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bramkę dla gospodarzy z rzutu karnego zdobył Ajdin Hasić.

Cracovia - GKS Katowice
PressFocus Na zdjęciu: Cracovia - GKS Katowice

Ajdin Hasić bohaterem Pasów

Cracovia zmierzyła się z GKS-em Katowice w sobotnim meczu 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie miało duże znaczenie dla obu zespołów. Pasy przystępowały do rywalizacji po serii trzech porażek z rzędu i coraz wyraźniej muszą oglądać się za siebie w tabeli. Przed pierwszym gwizdkiem Krakowianie zajmowali 11. miejsce, a ich sytuacja w środku stawki zaczęła się komplikować.

Zupełnie lepsze nastroje panowały w obozie gości. GKS imponuje formą w rundzie wiosennej. Drużyna Rafała Góraka odniosła trzy kolejne zwycięstwa i wskoczyła do czołówki. GieKSa przyjechała do Krakowa w roli faworyta, choć jesienią przegrała z Pasami (0:3).

Pierwsza połowa przy Kałuży nie przyniosła bramek. Pasy próbowały narzucić swój rytm, ale brakowało konkretów w decydującej fazie ataku. Z kolei GieKSa uskrzydlona ostatnimi wynikami szukała swoich szans w szybszych przejściach do ofensywy.

Po przerwie obraz gry właściwie się nie zmienił. Nadal więcej było walki niż konkretów, a zarówno Cracovia, jak i GKS miały wyraźny problem z przełamaniem defensywy rywala. W końcówce meczu Lukas Klemenz zagrał piłkę ręką we własnym pulu karnym i sędzia wskazał na jedenasty metr. W 80. minucie Ajdin Hasić pewnie wykorzystał rzut karny.

Tym samym Cracovia przełamała się i odniosła drugie wiosenne zwycięstwo, awansując na siódme miejsce w tabeli. Po przerwie na kadrę Pasy zmierzą się z Górnikiem Zabrze, zaś Katowiczanie podejmą płocką Wisłę.

Cracovia – GKS Katowice 1:0 (0:0)

1:0 Ajdin Hasić 80 (k)

