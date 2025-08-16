Widzew po porażce z Cracovią. Sopić nie gryzł się w język, mówiąc o treningach

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Żeljko Sopić

Żeljko Sopić skomentował mecz Cracovia – Widzew

Widzew Łódź w obecnym sezonie na razie nie rozpieszcza swoich kibiców. Drużyna została latem solidnie wzmocniona, tymczasem w pięciu kolejkach PKO BP Ekstraklasy zespół doznał już dwóch porażek, co może budzić niepokój przed dalszą częścią rozgrywek. Po przegranym starciu z Cracovią kilka zdań wyraził szkoleniowiec Widzewa.

– Po pierwsze chciałbym pogratulować zespołowi Cracovii zwycięstwa. To było wyrównane spotkanie, oba zespoły miały swoje okazje do zdobycia bramki. Cracovia swoje szanse wykorzystała, my nie, i w efekcie gospodarze zwyciężyli – mówił Sopić na konferencji prasowej opublikowanej w klubowej telewizji Widzewa.

Jeden z dziennikarzy zapytał chorwackiego szkoleniowca o plan na mecz. Sopić odpowiedział wprost i bez owijania w bawełnę:

– Plan na to spotkanie był bardzo prosty – przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrać. Niestety, nasze stałe fragmenty nie wyglądały dziś najlepiej. Trenujemy je w parku i przez to każdy może je oglądać, a nawet nagrywać. To nie jest komfortowa sytuacja. Na końcu muszę podkreślić, że to był wyrównany mecz i wynik mógł pójść w obie strony. Tym razem padło na Cracovię. Nie mogę powiedzieć, że jestem zadowolony – stwierdził 51-latek.

Kolejne spotkanie ekipa z Łodzi rozegra w najbliższy piątek. Jej rywalem będzie Pogoń Szczecin. Mecz na stadionie Widzewa rozpocznie się o godzinie 20:30.

