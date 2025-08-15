Cracovia i Widzew Łódź mierzyli się ze sobą w piątkowy wieczór. Hitowe spotkanie 5. kolejki zakończyło się triumfem gospodarzy 1:0. Bohaterem rywalizacji został Martin Minchev.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Piątkowe zmagania w ramach 5. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zamykało bardzo interesujące starcie. A w nim Cracovia przed własną publicznością podejmowała Widzew Łódź. Rywalizacja zapowiadała się niezwykle ciekawie. Obie drużyny bowiem mają wielkie cele związane z trwającym sezonie. Niewątpliwie zarówno jedni jak i drudzy chcieliby namieszać w ligowej czołówce.

Pierwsza odsłona rywalizacji przyniosła mnóstwo kontrowersji. Arbiter dwukrotnie anulował gole. Najpierw nieuznane zostało trafienie Filipa Stojilkovicia, a później Frana Alvareza. Gra nie stała na specjalnie wysokim poziomie, przez co drużyny schodziły na przerwę z bezbramkowym rezultatem.

Druga odsłona układała się pod dyktando Widzewa Łódź. To właśnie ekipa gości częściej tworzyła groźne sytuacje. Jednak w 69. minucie to Cracovia objęła prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Martin Minchev.

Długo czekaliśmy na gola w Krakowie, ale mamy to! Minchev daje prowadzenie Cracovii! ⚽



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/tXTDLXFC2q — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 15, 2025

Drużyna prowadzona przez Żeljko Sopicia robiła wszystko, aby zmienić wynik meczu. Finalnie rezultat jednak nie uległ zmianie. Trzy punkty zostały w Krakowie, a bohaterem rywalizacji został Martin Minchev.

Cracovia w kolejnym ligowym meczu zmierzy się na wyjeździe z Piastem Gliwice. Widzew Łódź natomiast przed własną publicznością podejmie Pogoń Szczecin.

Cracovia – Widzew Łódź 1:0

Minchev (69′)