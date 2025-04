fot. Pressfocus Na zdjęciu: Śląsk Wrocław

Śląsk walczy o utrzymanie. Cenny triumf w Krakowie

Śląsk Wrocław w ostatnich tygodniach wreszcie zaczął solidnie punktować, czym dał sobie nadzieje na utrzymanie w Ekstraklasie. W sobotę mierzył się na wyjeździe z Cracovią, więc był to kolejny wymagający sprawdzian. Wrocławianie od samego początku napierali, dyktując szybkie tempo gry. Zależało im na objęciu prowadzenia, co powiodło się w 28. minucie. Znakomitym wykończeniem akcji popisał się Mateusz Żukowski, który huknąć nie do obrony.

Cracovia w pierwszej połowie wyglądała na słabszy zespół. Śląsk kontrolował to, co działo się na boisku, ale zaraz przed przerwą gospodarze niespodziewanie wyrównali. Samobójczego gola zaliczył Alex Petkov, który próbował wybić dośrodkowaną piłkę i niefortunnie skierował ją do własnej siatki.

Bramka stracona do szatni nie załamała piłkarzy Śląska. Na drugą połowę wyszli równie zmotywowani, co zaowocowało kolejnymi trafieniami. W 49. minucie gola zdobył Yehor Matsenko, a chwilę później z trzeciej bramki dla gości cieszył się Jose Pozo.

W 79. minucie Cracovia złapała kontakt za sprawą Benjamina Kallmana, ale nie było już jej stać na remis. Zamiast tego, w doliczonym czasie gry dobili ją goście. Śląsk dzięki temu zwycięstwu przynajmniej tymczasowo wyprzedził Stal Mielec oraz Lechię Gdańsk. Strata do bezpiecznego miejsca wynosi już tylko punkt.