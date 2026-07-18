Richarlison może dołączyć do giganta. Konkretna oferta

18:37, 18. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Richarlison może tego lata opuścić Tottenham Hotspur. Jak informuje "La Gazzetta dello Sport", trwają zaawansowane rozmowy Brazylijczyka z Juventusem.

Richarlison
Obserwuj nas w
Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Richarlison

Juventus poluje na Richarlisona

Richarlison może tego lata zakończyć swoją przygodę z Tottenhamem Hotspur. Brazylijski napastnik znalazł się na liście potencjalnych wzmocnień Juventusu Turyn, który poszukuje nowych rozwiązań w ofensywie. Stara Dama uważnie monitoruje sytuację zawodnika.

Napastnik trafił do klubu z północnego Londynu latem 2022 roku z Evertonu za około 60 milionów euro wraz z bonusami. Transfer miał być jednym z najważniejszych ruchów Spurs i sprawić, że Brazylijczyk stanie się jednym z liderów ofensywy. 54-krotny reprezentant Brazylii nie zdołał w pełni spełnić pokładanych w nim oczekiwań.

Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS i oglądaj Ekstraklasę ZA DARMO przez 3 miesiące. Sprawdź szczegóły oferty

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Na przeszkodzie stanęły przede wszystkim problemy zdrowotne oraz nierówna forma. Richarlison miewał bardzo dobre momenty, ale nie był w stanie przez dłuższy czas utrzymać wysokiego poziomu i na stałe wywalczyć sobie statusu kluczowego zawodnika zespołu.

Obecnie wartość rynkowa Brazylijczyka jest zdecydowanie niższa niż w momencie jego transferu z Evertonu. Tottenham byłby gotowy rozważyć sprzedaż napastnika za kwotę 25 milionów euro. Dla Juventusu może to być atrakcyjna okazja do pozyskania doświadczonego zawodnika.

Co ważne, Richarlison ma ważny kontrakt z Tottenhamem do czerwca 2027 roku. Sam zawodnik ma być otwarty na zmianę otoczenia i rozpoczęcie nowego etapu kariery po trudnym okresie spędzonym w Premier League. 29-latek nie może jednak narzekać na brak zainteresowania. Jest również na radarze klubów z Turcji, a szczególnie Fenerbahce.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości