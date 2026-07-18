Richarlison może dołączyć do giganta. Konkretna oferta

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Richarlison

Juventus poluje na Richarlisona

Richarlison może tego lata zakończyć swoją przygodę z Tottenhamem Hotspur. Brazylijski napastnik znalazł się na liście potencjalnych wzmocnień Juventusu Turyn, który poszukuje nowych rozwiązań w ofensywie. Stara Dama uważnie monitoruje sytuację zawodnika.

Napastnik trafił do klubu z północnego Londynu latem 2022 roku z Evertonu za około 60 milionów euro wraz z bonusami. Transfer miał być jednym z najważniejszych ruchów Spurs i sprawić, że Brazylijczyk stanie się jednym z liderów ofensywy. 54-krotny reprezentant Brazylii nie zdołał w pełni spełnić pokładanych w nim oczekiwań.

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Na przeszkodzie stanęły przede wszystkim problemy zdrowotne oraz nierówna forma. Richarlison miewał bardzo dobre momenty, ale nie był w stanie przez dłuższy czas utrzymać wysokiego poziomu i na stałe wywalczyć sobie statusu kluczowego zawodnika zespołu.

Obecnie wartość rynkowa Brazylijczyka jest zdecydowanie niższa niż w momencie jego transferu z Evertonu. Tottenham byłby gotowy rozważyć sprzedaż napastnika za kwotę 25 milionów euro. Dla Juventusu może to być atrakcyjna okazja do pozyskania doświadczonego zawodnika.

Co ważne, Richarlison ma ważny kontrakt z Tottenhamem do czerwca 2027 roku. Sam zawodnik ma być otwarty na zmianę otoczenia i rozpoczęcie nowego etapu kariery po trudnym okresie spędzonym w Premier League. 29-latek nie może jednak narzekać na brak zainteresowania. Jest również na radarze klubów z Turcji, a szczególnie Fenerbahce.