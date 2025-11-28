Cracovia może zmienić trenera. Elsner: nie pracuję pod większą presją

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Luka Elsner

Cracovia podejmie zdecydowane kroki? Elsner się nie obawia

Cracovia zaczęła sezon w świetnym stylu i była przez wielu uważana za poważnego kandydata do walki o czołowe lokaty w Ekstraklasie. Latem poważnie przebudowała kadrę i sprowadziła zawodników, którzy zaliczyli imponujący start w nowym zespole. Na jej nieszczęście, z biegiem tygodni wyniki mocno się pogorszyły. Pasy spadły na siódme miejsce w tabeli, a ostatnią wygraną w lidze zanotowali w połowie października.

Kibice otwarcie mówią o kryzysie, jaki zapanował w Cracovii. Nie chodzi tylko o wyniki w lidze, gdyż w międzyczasie odpadła też z Pucharu Polski. Pojawiły się nawet głosy o potrzebie zwolnienia Luki Elsnera, który punktuje gorzej niż Dawid Kroczek w minionym sezonie. Prezes Mateusz Dróżdż zapowiedział, że klub nie będzie podejmował pochopnych decyzji, ale jednocześnie podsumuje niebawem rundę jesienną i w razie konieczności wyciągnie konsekwencje.

Elsner jest więc zagrożony utratą posady, ale się tego nie obawia. Przyznaje, że nie czuje dodatkowej presji i skupia się na wyciągnięciu drużyny z dołka.

– Jesteśmy w momencie, w którym wszyscy muszą być razem. Nie jestem w sytuacji, że pracuję pod inną presją niż ta, by zdobywać punkty. Naturalne, że pojawiają się wątpliwości, jest pełna analiza. Chodzi o zdobywanie punktów. Gdy przyjdzie moment to wtedy usiądziemy i odpowiemy na pytania, na które trzeba. Nie pracuje ze strachem, nie biję się żadnej sytuacji, tylko chcę się z nią zmierzyć. Oby przełożyło się to na drużynę, by chciała grać odważnie. Miałem poczucie, ze w I połowie meczu z Motorem pojawiło się w drużynie zwątpienie – wyjaśnił szkoleniowiec Cracovii, cytowany przez „Gazetę Krakowską”.