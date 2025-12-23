Mariusz Stępiński blisko powrotu do Polski! [NASZ NEWS]

Marusz Stępiński po wielu latach za granicą bliski powrotu do Polski. Z informacji goal.pl wynika, że znów ma zagrać w Ekstraklasie!

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Stępiński

Czas na powrót

Mariusz Stępiński wiele ostatnich sezonów spędził poza Polską. Piłkarz Omonii Nikozja ma za sobą występy w lidze niemieckiej, francuskiej, włoskiej czy właśnie cypryjskiej. Wiele wskazuje jednak na to, że to już koniec wojaży. Z informacji goal.pl wynika, że Stępiński najprawdodobniej wróci tej zimy do Polski.

Miał być Widzew, ale…

A gdzie dokładnie zagra? Wcześniej mówiło się o możliwym powrocie do Widzewa Łódź, ale to nie nastąpiło. Według naszych ustaleń 30-letni obecnie Mariusz Stępiński jesli bliski przejścia do Korony! Kielczanie szukali konkretnego napastnika i wiele wskazuje na to, że go znaleźli. Sprawa jest zaawansowana, ale na potwierdzenie tych wieści trzeba jeszcze poczekać.

Wprawdzie piłkarz miał umowę z Omonią do lata, ale kontrakt ma być rozwiązany już teraz. W Ekstraklasie Stępiński rozegrał do tej pory 97 spotkań, w których strzelił 25 bramek i zaliczył 11 asyst.

Najwięcej trafień, bo 33, zaliczył we wspomnianej lidze cypryjskiej (Omonia i Aris Limassol, sezon regularny i play offy). Teraz jednak znów będzie miał prawdopodobnie okazję poprawić swoj wynik w Ekstraklasie. Stępiński to również 4-krotny reprezentant Polski.