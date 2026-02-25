Cracovia ma wielkie problemy. Wypadł kolejny napastnik

Cracovia przygotowuje się do meczu z Piastem Gliwice. Trener Luka Elsner na pewno nie będzie miał do dyspozycji dwóch napastników. Do kontuzjowanego Wiktora Bogacza dołączył Gabriel Charpentier.

PressFocus Na zdjęciu: Luka Elsner

Dwóch napastników Cracovii poza grą

Cracovia wiosną jeszcze nie przegrała, choć kibiców martwi dorobek punktowy. W czterech meczach uzbierała sześć „oczek”, notując ostatnio trzy kolejne remisy. Pasy spadły na siódmą lokatę w tabeli, choć do czołówki dalej tracą niewiele i są w grze o minimum europejskie puchary. Piątkowe spotkanie z Piastem Gliwice będzie okazją do przełamania i powrotu na zwycięską ścieżkę.

O trzy punkty w tej rywalizacji łatwo na pewno nie będzie. Zwłaszcza, że Cracovia przystąpi do niej osłabiona. Podczas ostatniego meczu z Widzewem Łódź poważnej kontuzji nabawił się sprowadzony tej zimy Wiktor Bogacz. Złamał obojczyk, co poskutkowało niezwłoczną operacją. Do gry powinien wrócić dopiero w okolicach maja.

To nie koniec problemów Cracovii. Niedysponowany znów będzie Gabriel Charpentier, który opuści mecz z Piastem z uwagi na uraz łydki. Kibice uważają ten transfer za kompletny niewypał – od początku sezonu Kongijczyk zaliczył tylko minutę w starciu z Widzewem. Ten występ sugerował, że wreszcie wrócił do zdrowia i trener Luka Elsner będzie mógł na niego liczyć.

🚨Gabriel Charpentier nie zagra w piątek z Piastem Gliwice. Napastnik ma problem z łydką, nabawił się kontuzji w poniedziałek i zabraknie go w kadrze w najbliższym meczu.



Bilans 26-latka w Cracovii: 1 minuta w spotkaniu z Widzewem Łódź. pic.twitter.com/piXH3xQQn0 — Piotr Rzepecki (@Rzepecki365) February 25, 2026

Podczas zimowego okienka Cracovia sprzedała swojego najlepszego strzelca, czyli Filipa Stojilkovicia. W kadrze ma jeszcze dwóch nominalnych napastników – Kahveh Zahiroleslam oraz Jean Batoum. Na tej pozycji występował także Martin Minczew, choć lepiej sobie radził bliżej linii bocznej.