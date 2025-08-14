Cracovia w nowych rękach! Oficjalny komunikat

Cracovia w czwartek ogłosiła, że ma nowego właściciela. Robert Platek jest większościowym udziałowcem. Elżbieta Filipiak objęła udziały mniejszościowe. Comarch S.A. natomiast zostanie sponsorem klubu.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Robert Platek większościowym udziałowcem Cracovii

Cracovia bardzo dobrze rozpoczęła nowy sezon PKO Ekstraklasy. Po dwóch kolejkach mówiło się nawet, że Pasy mogą sięgnąć po mistrzostwo Polski. Ostatni występ jednak nie był udany w ich wykonaniu. Podopieczni Luka Elsnera poniosła bowiem wysoką porażkę z Jagiellonią Białystok (2:5).

Tymczasem w czwartek Cracovia przekazała bardzo ważną wiadomość. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej dowiedzieliśmy się, że Pasy znalazły się w nowych rękach. Robert Platek został większościowym udziałowcem, a Elżbieta Filipiak objęła mniejszościowe udziały. Comarch S.A. natomiast będzie sponsorem klubu.

– Cieszę się, że zamknęliśmy wszystkie kwestie związane z tą transakcją i że będę mógł uczestniczyć w nadchodzącym meczu z Widzewem. Cracovia to Klub z imponującą historią i ogromnym potencjałem. Wierzę, że wspólnie z rodziną Filipiaków oraz dzięki dalszemu wsparciu Comarchu będziemy walczyć o najwyższe cele i spełniać ambicje naszych kibiców – powiedział Robert Platek na łamach strony klubowej.

– Pasja mojego męża do Klubu stała się również moją. Jestem dumna, że mogę nadal być częścią Cracovii i z niecierpliwością czekam na współpracę z Robertem Platkiem, aby przynieść więcej trofeów na ulicę Kałuży – komentuje Elżbieta Filipiak.