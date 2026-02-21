Elsner ma problem. Nowy nabytek Cracovii poważnie kontuzjowany

09:59, 21. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl / Transfery.info

Cracovia w zimowym okienko sprowadziła Wiktora Bogacza z MLS. Jak się okazuje Luka Elsner ma poważny problem. Trener Pasów nie będzie mógł w najbliższym czasie korzystać z nowego nabytku, który nabawił się ciężkiej kontuzji.

Luka Elsner
PressFocus Na zdjęciu: Luka Elsner

Wiktor Bogacz kontuzjowany

Cracovia ma za sobą spotkanie w 22. kolejce rozgrywek PKO Ekstraklasy. Podopieczni Luki Elsnera w piątkowy wieczór mierzyli się na wyjeździe z Widzewem Łódź. Mecz nie ułożył się po myśli żadnej ze stron, ponieważ kibice zgromadzeni przed ekranami telewizorów oraz na obiekcie nie obejrzeli trafień. W szeregach Pasów jest jednak większe zmartwienie.

W zimowym okienku transferowym Cracovia pozyskała Wiktora Bogacza, który wrócił do Polski z MLS. Jak się okazuje, Luka Elsner w najbliższych tygodniach nie będzie mógł skorzystać z napastnika. Nowy nabytek złamał obojczyk i czeka go operacja. O szczegółach urazu poinformował sam szkoleniowiec Pasów.

Sytuacja Wiktora wygląda poważnie. Wygląda na to, że złamał obojczyk. Czeka go operacja i pewnie około dwóch miesięcy przerwy. Bardzo nieszczęśliwa sytuacja w debiucie. Taka jest piłka… Jeśli chodzi o opcje ofensywne. Na pewno chcemy mieć więcej możliwości. Nie jesteśmy zadowoleni z naszych występów ofensywnych. Mamy opcje, mamy czas, żeby tych zawodników wprowadzić do wymagań, których oczekujemy – powiedział Luka Elsner, cytowany przez serwis Transfery.info.

Cracovia już w najbliższy piątek rozegra kolejny spotkanie ligowe. Tym razem Pasy zmierzą się przed własną publicznością z Piastem Gliwice.

