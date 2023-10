IMAGO/MICHAL TRZPIS/400MM.PL Na zdjęciu: Mateusz Kochalski

Mateusz Kochalski to piłkarz, o którym zrobiło się głośno przy okazji meczu Legia – Stal

Były bramkarz warszawian pomógł mielczanom pokonać stołeczny klub

Kochalski opowiedział o swoim odejściu z Legii

Kochalski wspomina odejście z Legii. Kto za tym stał?

Mateusz Kochalski ma za sobą świetne zawody w barwach Stali Mielec przeciwko Legii Warszawa. Golkiper pomógł w pokonaniu swojego byłego klubu 3:1. Przy okazji tego spotkania Kochalski wypowiedział się na temat swojego odejścia ze stołecznego klubu. Definitywne rozstanie nastąpiło rok temu. Wcześniej Kochalski był jeszcze wypożyczany.

– Myślałem, że zrobiłem wszystko, żeby zagrać w Ekstraklasie. Szkoda, że Legia nie pomyślała o tym w ten sposób – powiedział bramkarz Stali Mielec w programie Ekstraklasa po godzinach na antenie Canal+ Sport.

– To była decyzja dyrektora sportowego, który w tamtym czasie był w klubie, bo wiem, że to była jego decyzja. To już przeszłość. Dla mnie najważniejsze było, żeby się nie poddawać, czekać na szansę i ją wykorzystać – sprecyzował Kochalski, który dał do zrozumienia, że to poprzednik Jacka Zielińskiego (Radosław Kucharski) nie był przekonany do dania mu szansy w Ekstraklasie.

