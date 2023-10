Jacek Zieliński wieszczy transfer. Możliwe duże osłabienie Cracovii

IMAGO/Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Cracovia może liczyć na atrakcyjne oferty za swojego młodego piłkarza

O wyjeździe z Ekstraklasy myśli Michał Rakoczy

Jacek Zieliński odniósł się do możliwego odejścia 21-latka

Cracovia osłabiona już zimą? Zieliński nie wyklucza transferu

Cracovia to trzynasta drużyna Ekstraklasy. Różnice punktowe nie są jednak jeszcze duże. Krakowianie mogą mieć zatem nadzieję na marsz w górę tabeli. Niewykluczone, że od rundy wiosennej Pasy o lepsze lokaty będą walczyć już bez Michała Rakoczego.

Piłkarz Cracovii błyszczy w kadrze U-21, gdzie ostatnio miał gola i asystę w meczu z Estonią. W tym sezonie Ekstraklasy 21-latek trafił do siatki dwa razy (tyle samo asyst). O potencjalne odejście piłkarza w Kanale Sportowym zapytany został Jacek Zieliński.

– On już jest zauważony. Myślę, że dojdzie do transferu. Ja chciałbym, żeby Raki nam pomógł do końca tego sezonu. Jeśli będzie propozycja, powiedzmy dobra, konkretna propozycja, będziemy się po prostu zastanawiać – wyjaśnił opiekun Cracovii.

