Burza wokół Papszuna. Kibice Rakowa uderzyli w trenera

Marek Papszun znalazł się w centrum burzy przed meczem Rakowa z Rapidem w Lidze Konferencji. Kibice Medalików wywiesili transparent wymierzony w trenera.

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Transparent kibiców Rakowa uderza w Papszuna

Marek Papszun od kilku dni mierzy się z narastającym napięciem wokół swojej przyszłości. Trener Rakowa jest łączony z objęciem Legii Warszawa, a według doniesień medialnych osiągnął już wstępne porozumienie ze stołecznym klubem. Raków czeka jednak na oficjalną ofertę. Ta nadal nie wpłynęła i cała sytuacja stoi w miejscu. Sprawę dodatkowo skomplikowały słowa szkoleniowca wypowiedziane na konferencji przed starciem z Rapidem.

Papszun przerwał dotychczasowe milczenie. Wprost przyznał, że chce poprowadzić Legię. Powiedział, że klub z Warszawy chce jego zatrudnienia i wyraził nadzieję na szybkie zakończenie tematu. Deklaracja odbiła się szerokim echem. Głos zabrał też właściciel Rakowa Michał Świerczewski. Wpisem na platformie X zaznaczył, że sam fakt chęci nie wystarczy, aby sprawa posunęła się naprzód.

Przed meczem z Rapidem emocje na trybunach były jeszcze większe. Kibice Rakowa wywiesili transparent skierowany bezpośrednio do szkoleniowca. Na płótnie napisali: „RAKÓW PODAŁ CI RĘKĘ JAK SPRAWDZAŁEŚ KLASÓWKI, A TY JAK JUDASZ SIĘ SPRZEDAŁEŚ ZA ZŁOTÓWKI”. Atmosfera wokół drużyny stała się wyjątkowo napięta.

"RAKÓW PODAŁ CI RĘKĘ JAK SPRAWDZAŁEŚ KLASÓWKI, A TY JAK JUDASZ SIĘ SPRZEDAŁEŚ ZA ZŁOTÓWKI"#ConferenceLeague #Rakow #Papszun pic.twitter.com/LF43pfHNLm — Luka Pawlik 🇵🇱 🇮🇹 (@LukaPawlik) November 27, 2025

Papszun udzielił jeszcze krótkiego wywiadu telewizji Polsat Sport. Został zapytany, czy żałuje słów wypowiedzianych dzień wcześniej. Odpowiedział jednym słowem. Powiedział „nie”.

Cała sytuacja pokazuje, jak trudny moment przeżywa Raków. Klub walczy na europejskiej scenie, a równocześnie zmaga się z konfliktem dotyczącym przyszłości trenera. Kibice głośno wyrażają swoje emocje, a dalszy rozwój wydarzeń zależy od decyzji warszawskiej Legii.

