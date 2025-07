Brunes odejdzie z Rakowa?! Papszun mówi jasno

Marek Papszun zapytany o odejście Jonatana Brunesa powiedział, że wyobraża sobie taki scenariusz. "Nie chciałbym, żeby do tego doszło" - mówi w rozmowie z TVP Sport.

Raków liczy się z możliwą strata Brunesa

Raków Częstochowa w tym sezonie ma jasne cele; zespół chce sięgnąć po mistrzostwo Polski i zagrać dobrze w europejskich pucharach. Wiadomo, że rywalizacja w PKO Ekstraklasie zapowiada się bardzo wyrównanie, ale Medaliki mają dobrą kadrę, która może potwierdzić swoją wartość. Szczególnie, że zespół dokonuje tak imponujących transferów jak sprowadzenie Tomasza Pieńki.

Niemniej z Rakowa też mogą odejść piłkarze. Jednym z kandydatów do transferu jest Jonathan Brunes. Napastnik drużyny spod Jasnej Góry bardzo dobrze zaprezentował się w poprzednim sezonie i podobnie wchodzi w nową kampanię. To powoduje, że możliwe jest zainteresowanie jego osobą, tym bardziej, że okienko jest długie. Głos w tej sprawie zabrał sam Marek Papszun w rozmowie z „TVP Sport”.

– Oczywiście, że wyobrażam sobie odejście Brunesa. W zeszłym roku nie spodziewałem się, że będą takie transfery wychodzące, ale te propozycje, które się pojawiły za Crnaca i Yeboaha, były nie do odrzucenia. Każdy zawodnik może odejść, to jest tylko kwestia oferty. Oczywiście nie chciałbym żeby do tego doszło, ale jestem trenerem i na wszystkie decyzje nie mam wpływu – powiedział Papszun dla „TVP Sport”.

