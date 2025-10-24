Bruk-Bet Termalica zremisował z Zagłębiem Lubin (1:1) w meczu 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W końcówce gry nie brakowało emocji. Słonie finalnie przedłużyli serię bez wygranej.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Bruk-Bet Termalica - Zagłębie Lubin

Bruk-Bet Termalica znów bez zwycięstwa. Zagłębie z remisem w Niecieczy

Bruk-Bet Termalica i Zagłębie Lubin to ekipy, które otworzyły zmagania w kolejnej serii gier PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze przystępowali do potyczki, chcąc za wszelką cenę przerwać serię dziewięciu spotkań bez wygranej, licząc wszystkie rozgrywki. Z kolei zespół Leszka Ojrzyńskiego podchodził do starcia podbudowany zwycięstwem w prestiżowym meczu z Legią Warszawa (3:1).

W pierwszych trzech kwadransach rywalizacji żadnej ze stron nie udało się skierować piłki do siatki, choć bliżej tego była ekipa z Lubina. Ze znakomitej strony pokazywał się Adrian Chovan, który kilkukrotnie w sobie tylko znany sposób zapobiegł utracie bramki.

Wynik meczu został otwarty w drugiej odsłonie. Leonardo Rocha w 49. minucie po świetnym podaniu Marcela Reguły i strzale do pustej bramki, sprawił, że Zagłębie miało powody do radości.

Jak na tacy Marcel Reguła wystawił piłkę Leonardo Rochy! 🍪



📺 Mecz trwa w CANAL+SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/yQvR9e7nja — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 24, 2025

Niecieczanie jednak nie załamali się po stracie gola. Już w 59. minucie bramkę wyrównującą zdobył Maciej Ambrosiewicz. Pomocnik wykorzystał rzut karny podyktowany za dotknięcie piłki ręką przez jednego z rywali. Sędzia Marcin Kochanek nie miał wątpliwości, że ekipie Marcina Brosza należy się jedenastka.

Gol wyrównujący w Niecieczy! 👊 Maciej Ambrosiewicz znakomicie wykonał rzut karny! 🎯



📺 Mecz trwa w CANAL+SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/pyKaNePkWK — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 24, 2025

Sytuacja gości skomplikowała się w 70. minucie, gdy Luka Lukić otrzymał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Zagłębie kończyło więc zawody w dziesiątkę. Wynik jednak już się nie zmienił i obie drużyny podzieliły się punktami.

W następnej kolejce ekipa z Niecieczy zagra u siebie z GieKSą Katowice, natomiast Miedziowi zmierzą się na wyjeździe z Cracovią.

Bruk-Bet Termalica – Zagłębie Lubin 1:1 (0:0)

0:1 Leonardo Rocha 49′

1:1 Maciej Ambrosiewicz 59′ (k.)