Bruk-Bet Termalica znów bez zwycięstwa. Zagłębie z remisem w Niecieczy
Bruk-Bet Termalica i Zagłębie Lubin to ekipy, które otworzyły zmagania w kolejnej serii gier PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze przystępowali do potyczki, chcąc za wszelką cenę przerwać serię dziewięciu spotkań bez wygranej, licząc wszystkie rozgrywki. Z kolei zespół Leszka Ojrzyńskiego podchodził do starcia podbudowany zwycięstwem w prestiżowym meczu z Legią Warszawa (3:1).
W pierwszych trzech kwadransach rywalizacji żadnej ze stron nie udało się skierować piłki do siatki, choć bliżej tego była ekipa z Lubina. Ze znakomitej strony pokazywał się Adrian Chovan, który kilkukrotnie w sobie tylko znany sposób zapobiegł utracie bramki.
Wynik meczu został otwarty w drugiej odsłonie. Leonardo Rocha w 49. minucie po świetnym podaniu Marcela Reguły i strzale do pustej bramki, sprawił, że Zagłębie miało powody do radości.
Niecieczanie jednak nie załamali się po stracie gola. Już w 59. minucie bramkę wyrównującą zdobył Maciej Ambrosiewicz. Pomocnik wykorzystał rzut karny podyktowany za dotknięcie piłki ręką przez jednego z rywali. Sędzia Marcin Kochanek nie miał wątpliwości, że ekipie Marcina Brosza należy się jedenastka.
Sytuacja gości skomplikowała się w 70. minucie, gdy Luka Lukić otrzymał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Zagłębie kończyło więc zawody w dziesiątkę. Wynik jednak już się nie zmienił i obie drużyny podzieliły się punktami.
W następnej kolejce ekipa z Niecieczy zagra u siebie z GieKSą Katowice, natomiast Miedziowi zmierzą się na wyjeździe z Cracovią.
Bruk-Bet Termalica – Zagłębie Lubin 1:1 (0:0)
0:1 Leonardo Rocha 49′
1:1 Maciej Ambrosiewicz 59′ (k.)