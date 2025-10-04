Boniek zostanie prezesem Widzewa? Jest jasna deklaracja

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Boniek nie będzie nowym prezesem Widzewa Łódź

Widzew Łódź radzi sobie w tym sezonie bardzo przeciętnie, a jeśli spojrzeć na aspiracje oraz wydane środki tego lata, to można nawet powiedzieć, że zdecydowanie bardzo słabo. Po dotychczasowych meczach mają oni bowiem na swoim koncie 10 punktów i to pozwala zajmować 13. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy.

Z tego też powodu w ostatnim czasie sporo dzieje się na czele klubu. Mówi się o tym, że zagrożona jest pozycja trenera Patryka Czubaka, a także prezes Michał Rydz nie może być spokojny swojej posady. Klub postawił właśnie także na kilka nowych twarzy w dziale sportowym, które mają doradzać i nadzorować pracę chociażby Mindaugasa Nikoliciusa.

W mediach społecznościowych pojawiła się także plotka, że do klubu mógłby wrócić Zbigniew Boniek i objąć rolę prezesa. W rozmowie z „Polsatem Sport” były prezes PZPN jednoznacznie zdementował te pogłoski i powiedział, że nie ma obecnie takich planów.

– Ktoś dwa razy napisze, że Nawałka ma być trenerem Widzewa, a Boniek prezesem, a mądrzy ludzie potem nad tym dyskutują, dobrze wiedząc, mając święte przekonanie, że to jest bzdura. I tak trwa analizowanie tych bzdur. Ja się nigdy bzdurami nie zajmowałem. Jeśli ktoś mnie pyta o takie rzeczy, to odpowiadam: „Panie, spokojnie, niech mi pan nie zadaje tego pytania, bo ja się do bzdur nie będę ustosunkowywał” – powiedział Zbigniew Boniek dla „Polsatu Sport”.

– Ja bym Widzew zostawił w świętym spokoju. Klub ma okres na przebudowę, na wyciągnięcie wniosków z popełnionych błędów. Widzew ma właściciela, który ma niesamowitą chęć i determinację zbudowania drużyny o europejskim poziomie. Najlepiej niech ta budowa trwa w ciszy – dodał.

Zobacz także: Widzew Łódź zatrzymał gwiazdę. Nowa umowa potwierdzona

