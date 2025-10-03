Widzew Łódź zatrzymał gwiazdę. Nowa umowa potwierdzona

Widzew Łódź potwierdził przedłużenie kontraktu z Juljanem Shehu. Nowa umowa Albańczyka będzie obowiązywać do czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok.

PressFocus Na zdjęciu: Patryk Czubak

Juljan Shehu przedłużył kontrakt z Widzewem

Widzew Łódź w sezonie 2025/26 spisuje się poniżej oczekiwań. Drużyna przegrała już sześć meczów w PKO BP Ekstraklasie i plasuje się w dolnej części tabeli. Po letnich wzmocnieniach oczekiwania były znacznie wyższe, lecz wyniki i gra zespołu nie układają się zgodnie z planami władz klubu.

Mimo trudnego startu, klub ogłosił, że Juljan Shehu podpisał nowy kontrakt z Widzewem, obowiązujący do czerwca 2028 roku, z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Czterokrotny reprezentant Albanii dołączył do łódzkiego klubu latem 2022 roku z KF Laci i od tego czasu stał się kluczową postacią drużyny.

Shehu rozpoczął wszystkie dziesięć dotychczasowych meczów PKO BP Ekstraklasy w wyjściowej jedenastce, zdobywając trzy bramki i notując trzy asysty. Dodatkowo strzelił gola w STS Pucharze Polski w meczu z Bruk-Bet Termaliką, który Widzew wygrał po serii rzutów karnych.

Pomimo słabszych wyników drużyny, Shehu pozostaje jednym z ulubieńców kibiców i ważnym ogniwem zespołu, a przedłużenie kontraktu podkreśla zaufanie klubu do 27-letniego pomocnika.

– Utrzymanie zawodnika o ugruntowanej pozycji w reprezentacji i udowodnionej regularności w lidze nigdy nie jest łatwe, ale pokazuje zarówno naszą ambicję, jak i zdolność do rozwoju Widzewa oraz zatrzymania najlepszych graczy. Juljan jest nie tylko jedną z najważniejszych postaci w drużynie, lecz także liderem na boisku i poza nim – przyznał dyrektor sportowy Mindaugas Nikolicius.