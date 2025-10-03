Widzew Łódź dokonał zmian. Trzy nowe nazwiska w klubie

PressFocus Na zdjęciu: Stadion Widzewa Łódź

Poważny zmiany w Widzewie

Widzew Łódź rozczarowuje w sezonie 2025/26, zajmując odległe 12. miejsce w PKO BP Ekstraklasie. Zwolnienie Zeljko Sopicia nie przyniosło oczekiwanej poprawy wyników, a Patryk Czubak wciąż utrzymuje posadę trenera. Jednak w mediach pojawiają się doniesienia o możliwej zmianie na ławce trenerskiej.

Dziennikarz „Kanału Sportowego” Mateusz Borek zasugerował, że zespół mógłby objąć Robert Kolendowicz. Łodzianie przegrali dwa mecze z rzędu w lidze i spróbują przełamać niekorzystną passę w sobotnim starciu z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza w 12. kolejce.

W piątek w Łodzi zaprezentowano również zmiany w pionie sportowym klubu. Pełnomocnikiem Zarządu ds. sportu został Dariusz Adamczuk, Dyrektorem ds. Pionu Sportowego objął Piotr Burlikowski, a Koordynatorem ds. rekrutacji został Sławomir Rafałowicz.

– Wspólnie z właścicielem podjęliśmy decyzję, że to dobry moment, by rozbudować struktury sportowe. Podejmowaliśmy je z myślą nie tylko o teraźniejszości, ale także o przyszłości. Widzew musi być mocny na wielu obszarach, musi budować się i rosnąć, dlatego uznaliśmy, że to właściwy moment, by zasilić Klub odpowiednimi umiejętnościami – wyjaśnił prezes Michał Rydz.

– Uznaliśmy, że z uwagi na wielość tematów do zagospodarowania wszyscy dyrektorzy będą odpowiadać za określone obszary, współpracować oraz raportować bezpośrednio do Zarządu. Strukturę uzupełniliśmy też pełnomocnikiem Zarządu ds. sportu, który będzie skupiał się na kwestiach strategicznych, systemowych oraz procesowych i będzie w wymiarze codziennym odpowiedzialny za rozwój i wyniki sportowe – dodał.