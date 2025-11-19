Boniek zaskoczył! Nagle wskazał trenera dla Legii Warszawa

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Boniek widziałby Probierza w Legii Warszawa

Legia Warszawa nadal nie ma nowego trenera, choć od zwolnienia i odejścia Edwarda Iordanescu mijają już trzy tygodnie. W tym czasie zespół prowadzi Inaki Astiz, ale gra oraz wyniki zespołu z Łazienkowskiej są na tyle słabe, że raczej trudno sobie wyobrazić to, aby Hiszpan przetrwał na tym stanowisku zbyt długo.

Niemniej pewne jest to, że władze stołecznego klubu szukają nowego trenera, choć według wielu kibiców i obserwatorów dzieje się to po prostu zbyt długo i drużyna traci czas. W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o tym, że w grze może być Maciej Skorża, ale trudno przesądzić na ile poważna jest taka opcja. Ze swoją kandydaturą wyszedł jednak teraz Zbigniew Boniek. były prezes PZPN w swoich mediach społecznościowych, a konkretnie na platformie X (dawniej Twitter) wskazał na… Michała Probierza.

– Kogo bym widział w Legii? Probierza – napisał krótko w swoim stylu Zbigniew Boniek.

Były selekcjoner reprezentacji Polski od momentu rozstania z kadrą pozostaje bez klubu, a ostatnio łączony był z możliwością objęcia drużyny narodowej Kazachstanu. Z tego tematu jednak niewiele wynikło, więc zapewne były zainteresowany potencjalną ofertą z Legii Warszawa. Pytanie jednak, czy Legia byłaby zainteresowana Probierzem.

