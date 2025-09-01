Boniek nie pozostawił złudzeń. Tak ocenił Widzew Łódź

Zbigniew Boniek odniósł się do wyników Widzewa Łódź w obecnych rozgrywkach Ekstraklasy. Zdaniem byłego prezesa PZPN na efekty trzeba poczekać.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Boniek tonuje nastroje wokół Widzewa Łódź

Widzew Łódź tego lata przeprowadził prawdziwą ofensywę transferową. Jest to związane ze zmianą właściciela, którym został Robert Dobrzycki. Polski przedsiębiorca zapewnił klubowi potężny kapitał finansowy i ma ochotę na walkę o najwyższe cele.

Jednak Zbigniew Boniek tonuje nastroje. Były prezes PZPN w trakcie programu „Misja Futbol” na Kanale Sportowym powiedział jasno, że potrzebny jest czas, aby drużyna się zgrała.

– Kiedyś rozmawiałem z panem Robertem Dobrzyckim i powiedziałem mu, że ja bym nie kupował kilkunastu nowych piłkarzy, tylko wziąłbym pięciu: bramkarza, środkowego obrońcę, środkowego pomocnika i dwóch napastników. Jak weźmiesz 14 graczy, to potrzeba czasu, żeby to wszystko się zgrało – powiedział Boniek, cytowany przez Kanał Sportowy.

Boniek był piłkarzem Widzewa w latach 1975-1982 i nie ukrywa swojej sympatii do tego klubu. Natomiast mimo tego jest mu daleko od przesadnego optymizmu. Jego zdaniem Widzewiacy nie są drużyną, która aktualnie może walczyć o tytuł.

– Nie wydaje mi się, żeby dziś Widzew mógł być drużyną, która walczy o tytuł mistrza Polski. Ten klub ma jednak historię, kibiców i na takiej kanwie trzeba budować. Na początku niektórzy mieli może zbyt duże wyobrażenia, że można coś zmienić w pięć minut – powiedział.