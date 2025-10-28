Boniek mówi wprost o piłkarzu Legii Warszawa. „Musi więcej grać”

Zbigniew Boniek w rozmowie z Romanem Kołtoniem z "Prawdy Futbolu" mówi o tym, że w barwach Legii Warszawa więcej minut powinien otrzymywać Jakub Żewłakow.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Boniek chwali młodego Żewłakowa

Legia Warszawa w tym sezonie radzi sobie bardzo przeciętnie. Właściwie można powiedzieć, że piłkarze Edwarda Iordanescu zawodzą. Przede wszystkim po letnich transferach wydawało się, że zespół jest na tyle mocny, że powinien spokojnie połączyć dobrą grę na trzech frontach. Aktualnie jednak w tabeli PKO Ekstraklasy mają oni 16 punktów po 12 rozegranych meczach, co przekłada się na 10. lokatę. Jeśli chodzi z kolei o Ligę Konferencji Europy, to po dwóch meczach na ich koncie są trzy oczka.

Niemniej z pewnością można doszukać się także kilka pozytywów w ostatnim czasie w zespole z Łazienkowskiej. Jednym z nich jest młody wychowanek klubu, a więc Jakub Żewłakow. Nazwisko ofensywnego pomocnika Legii nie jest przypadkowe, bowiem jest on synem Michała Żewłakowa. Jednak bardzo dobrym występem w starciu z Szachtarem Donieck, młody piłkarz udowodnił, że zasługuje już na miejsce w pierwszym zespole. Tego samego zdania jest Zbigniew Boniek, który powiedział o tym na antenie „Prawdy Futbolu”.

– Myślę, że gdyby nadal obowiązywał przepis o młodzieżowcu, to Jakub Żewłakow już by zagrał dużo więcej meczy. Dużo więcej. Strzeliłby też kilka bramek oraz zrobił kilka ładnych akcji. To jest taki chłopak, który ma duży potencjał. On musi więcej grać – powiedział Zbigniew Boniek na antenie „Prawdy Futbolu”.

