Legia przekazała informacje ws. kontuzji młodego gracza. Ostatnio zachwycił

20:24, 26. października 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Legia Warszawa

Legia Warszawa przekazała, że brak Jakuba Żewłakowa w kadrze na mecz z Lechem spowodowanym jest urazem młodego gracza. Ostatnio pomocnik zachwycił.

Piłkarze Legii Warszawa
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Jakub Żewłakowa zmaga się z drobnym problemem zdrowotnym

Legia Warszawa z pewnością nie może zaliczyć ostatniego czasu do przesadnie udanego okresu. Sporo mówiło się przecież w minionym tygodniu o zwolnieniu Edwarda Iordanescu oraz jego przyszłości w kolejnych tygodniach. Finalnie jednak pomimo serii słabszych spotkań szkoleniowiec z Rumunii został i wygrał dość nieoczekiwanie stracie z Szachtarem Donieck w Lidze Konferencji Europy.

Dobry rezultat w meczu rozgrywanym na stadionie Wisły Kraków miał kilku bohaterów. Jednym z nich był oczywiście Rafał Augustyniak, który zdobył dwa piękne gole. Sporo jednak mówiło się także o dobrym wejściu młodego piłkarza Wojskowych, a więc Jakuba Żewłakowa. Pomocnik jednak znalazł się poza kadrą na dzisiejszy mecz z Lechem. O powodach poinformował sam klub.

Jakub Żewłakow od dłuższego czasu odczuwał lekki dyskomfort mięśnia dwugłowego uda, dlatego profilaktycznie nie znalazł się w kadrze na mecz z Lechem Poznań – czytamy w komunikacie przekazanym przez Legię Warszawa na platformie X (dawniej Twitter).

Jakub Żewłakow w tym sezonie uzbierał bowiem pięć spotkań, z czego dwa w drugim zespole. W sumie jednak na jego koncie jest jednak tylko 140 minut, więc dość łatwo dojść do wniosku, że zbiera on tylko ostatnie minuty w meczu. 18-letni ofensywny pomocnik wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 250 tysięcy euro.