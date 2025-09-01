Boniek dobitnie podsumował Legię. Porównał ją z tym polskim klubem

Zbigniew Boniek wyraził szczerą opinię na temat Legii Warszawa. W programie Kanału Sportowego porównał ją między innymi z Koroną Kielce.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Boniek podsumował Legię. Jest jak Korona Kielce

Legia Warszawa ma za sobą dość trudny okres. W ostatnim meczu Ekstraklasy drużyna Edwarda Iordanescu przegrała 1:2 z Cracovią i dla wielu kibiców była to spora niespodzianka. Natomiast Zbigniew Boniek ma zupełnie inne zdanie na ten temat.

Były prezes PZPN stwierdził, że Legia wcale nie ma aż tak silnej drużyny, aby traktować jej porażkę z Pasami jako duże zaskoczenie. Zdaniem Zbigniewa Bońka zespół Legionistów można porównać do Cracovii, Korony Kielce, Jagiellonii Białystok, czy Rakowa Częstochowa.

– Kontrakty w Legii są większe niż w innych klubach, ale to są zawodnicy na podobnym poziomie. To nie jest tak, że Legia ma jakąś grupę piłkarzy o poziomie europejskim i przebija wszystkie inne polskie zespoły. […] W Legii grają piłkarze o podobnym poziomie jak w Cracovii czy Koronie. Oni nie odstają – ocenił Boniek.

W pięciu meczach Ekstraklasy Legia Warszawa zdobyła zaledwie siedem punktów i obecnie zajmuje 12. miejsce w Ekstraklasie. To wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań, który może nieść konsekwencje w końcówce sezonu. Obecna strata Legionistów do lidera to już 9 oczek.