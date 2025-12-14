Bobić chce odejść z Legii?! Zaskakujące doniesienia

Fredi Bobić być może będzie chciał odejść z Legii. Jego nazwisko łączone jest z zespołem Hannoveru 96, choć jak mówi Tomasz Urban z "Eleven Sports" na kanale "Meczyki.pl", sam działacz musiał się zaoferować temu klubowi.

Fredi Bobić odejdzie z Legii

Legia Warszawa w tym sezonie ma bardzo duże problemy. Właściwie można powiedzieć, że kryzys, w którym znajduje się drużyna jest największy od pamiętnego momentu sprzed kilku lat, gdy zespół po Czesławie Michniewiczu przejmował Marek Gołębiewski. Aktualna sytuacja zdaje się być bardzo podobna do tamtego momentu, bowiem w PKO Ekstraklasie Wojskowi zajmują 16. miejsce w tabeli, a więc są w strefie spadkowej.

W ostatnim czasie wokół klubu z Łazienkowskiej działo się dużo, ale było to związane przede wszystkim ze słabymi wynikami oraz brakiem trenera. Tym najpewniej wraz z końcem roku zostanie ostatecznie Marek Papszun, ale trudno będzie zrobić z tego sukces, po tym, jak wyglądały całe negocjacje. Okazuje się jednak, że zmiany w Legii mogą być większe i dotyczyć osoby samego Frediego Bobicia. Jakiś czas temu media informowały o jego możliwym odejściu, a teraz Tomasz Urban na kanale „Meczyki.pl” powiedział o tym, że to sam Bobić musiał skontaktować się z Hannoverem.

– Wydaje mi się, że Bobić musiał się sam zgłosić. (…) Ja mam wiarę, że kicker weryfikuje swoje źródła. To raczej nie Hannover skontaktował się z Bobiciem, tylko raczej działało to w drugą stronę – powiedział Tomasz Urban, dziennikarz Eleven Sports, na kanale „Meczyki.pl”.

