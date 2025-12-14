Prezes Cracovii powiedział o transferach. Oto plan Pasów na zimę

Cracovia w zimie raczej będzie wykonywała więcej transferów wychodzących, niż przychodzących, o czym powiedział prezes Mateusz Dróżdż podczas Q&A z kibicami cytowany przez "Gazetę Krakowską".

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Cracovia ma jasny plan na zimowe okienko transferowe

Cracovia z całą pewnością w tym sezonie do tej pory może być z siebie zadowolona. Pomimo tego, że w trakcie trwania rundy jesiennej pojawiły się pewne problemy i spadek formy, to mimo tego udało się wyjść na prostą i finalnie Pasy zajmują bardzo przyzwoite miejsce, która pozwala liczyć na zrealizowanie celu, a więc awans do eliminacji europejskich pucharów. Obecnie bowiem zespół lokuje się na 5. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy z dorobkiem 27 punktów.

Wiadomo jednak także, że zimą drużyna przejść może pewne zmiany, zapewne będą one kosmetyczne, ale zawsze mogą one wpłynąć na grę zespołu. Szczególnie, że prezes klubu Mateusz Dróżdż podczas Q&A z kibicami powiedział, że właściwie każdy gracz jest na sprzedać, choć wiadomo, że zawsze wszystko rozbija się o cenę. Jednocześnie sternik Cracovii zapowiedział, że więcej będzie transferów wychodzących niż przychodzących.

– Chcielibyśmy wykonać dwa transfery jeszcze przed obozem w Turcji, taki cel postawiłem, a w sumie od dwóch do czterech Czasami, jak jest wszystko dogadane, to są sytuacje niezależne, które powodują, że negocjacje są wydłużone. Na sprzedaż jest każdy zawodnik, ale nie ma żadnego planu. Wpłynęła jedna oferta, ale nie spełniła moich oczekiwań. Więcej będzie transferów wychodzących niż przychodzących. Kadra ma 28 osób i jest zbyt liczna – powiedział prezes Dróżdż podczas Q&A z kibicami cytowany przez „Gazetę Krakowską”.

