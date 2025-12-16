Astiz gra o honor. Może zostać najgorszym trenerem Legii w historii

Astiz może pobić niechlubny rekord! Najgorszy w historii Legii
Legia Warszawa niespodziewanie skończyła 2025 roku w strefie spadkowej PKO BP Ekstraklasy. Po 18. kolejkach mają na swoim koncie 19 punktów, przez co zajmują dopiero 17. miejsce. Co więcej, udział w Lidze Konferencji zakończą na etapie fazy ligowej. Od listopada trenerem zespołu jest Inaki Astiz, który tymczasowo przejął obowiązki po zwolnionym wcześniej Edwardzie Iordanescu.
Astiz miał być tylko na chwilę, a został na prawie dwa miesiące. W tym czasie prowadził drużynę w dziewięciu meczach i nie wygrał ani jednego z nich. Trzykrotnie pod jego wodzą Legia zanotowała remis i sześć razy musiała uznać wyższość rywala.
Jak wyliczyło TVP Sport obecna seria dziewięciu meczów z rzędu bez zwycięstwa to jedna z najgorszych w historii klubu. Więcej spotkań bez zwycięstwa od Astiza ma tylko Jaroslav Vejvoda, który nie wygrał żadnego z dziesięciu meczów z rzędu w 1966 roku. Jeśli w czwartek Wojskowi nie odniosą zwycięstwa w starciu z Lincoln, to Astiz wyrówna niechlubny rekord i będzie jednym z najgorszych trenerów w historii Legii. Warto dodać, że czwartkowe spotkanie będzie ostatnim starciem pod wodzą hiszpańskiego trenera.
Niedługo potem stery w klubie przejmie Marek Papszun, czyli obecny jeszcze szkoleniowiec Rakowa Częstochowa.
Trenerzy Legii z najdłuższą serią meczów bez zwycięstwa:
- Jaroslav Vejvoda – 10 meczów (1966 rok)
- Longin Janeczek i Inaki Astiz – 9 meczów (1963/2025)
- Virgil Popescu i Lucjan Brychczy – 8 meczów (1965/1972-1973)