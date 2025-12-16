Astiz gra o honor. Może zostać najgorszym trenerem Legii w historii

Inaki Astiz nie wygrał ani jednego meczu w roli trenera Legii Warszawa. Jeśli w czwartek nie odniesie zwycięstwa w starciu z Lincoln, wyrówna niechlubny rekord. Tym samym zostanie najgorszym trenerem w historii stołecznego klubu.

Astiz może pobić niechlubny rekord! Najgorszy w historii Legii

Legia Warszawa niespodziewanie skończyła 2025 roku w strefie spadkowej PKO BP Ekstraklasy. Po 18. kolejkach mają na swoim koncie 19 punktów, przez co zajmują dopiero 17. miejsce. Co więcej, udział w Lidze Konferencji zakończą na etapie fazy ligowej. Od listopada trenerem zespołu jest Inaki Astiz, który tymczasowo przejął obowiązki po zwolnionym wcześniej Edwardzie Iordanescu.

Astiz miał być tylko na chwilę, a został na prawie dwa miesiące. W tym czasie prowadził drużynę w dziewięciu meczach i nie wygrał ani jednego z nich. Trzykrotnie pod jego wodzą Legia zanotowała remis i sześć razy musiała uznać wyższość rywala.

Jak wyliczyło TVP Sport obecna seria dziewięciu meczów z rzędu bez zwycięstwa to jedna z najgorszych w historii klubu. Więcej spotkań bez zwycięstwa od Astiza ma tylko Jaroslav Vejvoda, który nie wygrał żadnego z dziesięciu meczów z rzędu w 1966 roku. Jeśli w czwartek Wojskowi nie odniosą zwycięstwa w starciu z Lincoln, to Astiz wyrówna niechlubny rekord i będzie jednym z najgorszych trenerów w historii Legii. Warto dodać, że czwartkowe spotkanie będzie ostatnim starciem pod wodzą hiszpańskiego trenera.

Niedługo potem stery w klubie przejmie Marek Papszun, czyli obecny jeszcze szkoleniowiec Rakowa Częstochowa.

