Arka Gdynia zatrzymała rozpędzoną Koronę Kielce. Szansa na podium zmarnowana

Arka Gdynia bezbramkowo zremisowała z Koroną Kielce w 9. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Goście nie wykorzystali okazji, by wskoczyć na ligowe podium.

PressFocus Na zdjęciu: Arka Gdynia - Korona Kielce

Korona bez zwycięstwa w Trójmieście

Arka Gdynia podejmowała w sobotnim meczu 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy Koronę Kielce Po udanym początku sezonu, Żółto-Niebiescy przeżywają teraz trudniejszy okres. W ostatnich czterech spotkaniach odnieśli tylko jedno zwycięstwo, a trzy razy musieli uznać wyższość rywali.

Dotychczas w sezonie Arka strzeliła zaledwie pięć goli, co podkreśla problemy ofensywne zespołu. Tymczasem drużyna Jacka Zielińskiego w ostatnich tygodniach prezentuje solidną formę i przed starciem w Trójmieście zajmowała wysokie piąte miejsce w tabeli. Kielczanie wygrali trzy ostatnie mecze i polowali na kolejny komplet punktów.

W pierwszej połowie obie drużyny starały się atakować, ale kibice nie doczekali się goli. Po przerwie najlepszą okazję na otwarcie wyniku w Gdyni miał Tamar Svetlin. 24-letni Słoweniec trafił jednak w poprzeczkę. Goście mieli swoje szanse, ale nie potrafili przechylić spotkania na swoją korzyść. Ostatecznie mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

Doczekamy się gola w Gdyni? 👀



Do końca już tylko niecały kwadrans, poprzeczka już obita, ale na pierwsze trafienie jeszcze czekamy ⚽



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/o5mhzHnYHI — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 20, 2025

W następnej kolejce Ekstraklasy Korona podejmie Lechię Gdańsk, natomiast gdynianie udadzą się do Lubina, by zmierzyć się z miejscowym Zagłębiem.

Arka Gdynia – Korona Kielce 0:0 (0:0)