Arka Gdynia blisko drugiego transferu. Obrońca o krok od beniaminka Ekstraklasy

PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Serafin Szota zasili szeregi Arki

Arka Gdynia ma za sobą trudną rundę jesienną w PKO BP Ekstraklasie. Żółto-Niebiescy przegrali dziewięć spotkań, sześć wygrali i trzykrotnie dzielili się punktami z rywalami. Zespół prowadzony przez Dawida Szwargę zajmuje obecnie 12. miejsce w tabeli i ma zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową.

Władze klubu aktywnie pracują nad wzmocnieniem kadry w trakcie zimowego okna transferowego. Do Arki dołączył już napastnik Vladislavs Gutkovskis, a kolejnym nowym zawodnikiem Gdynian ma zostać Serafin Szota ze Śląska Wrocław. Kamil Bętkowski z Meczyki.pl przekazał, że są ustalane szczegóły w sprawie transferu definitywnego.

26-letni środkowy obrońca, urodzony w Namysłowie, rozegrał w obecnym sezonie 22 spotkania w barwach Śląska. W tym czasie zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty. Jego ewentualne odejście byłoby sporym osłabieniem dla Wrocławskiego zespołu, walczącego o powrót do Ekstraklasy.

Szota trafił do Śląska latem 2024 roku z Widzewa Łódź. W swojej karierze reprezentował również barwy m.in. Wisły Kraków oraz Zagłębia Lubin. Jego kontrakt we Wrocławiu obowiązuje tylko do czerwca tego roku. Stoper ma na koncie 86 meczów na poziomie Ekstraklasy. Gdynianie do rundy wiosennej przygotowują się w Turcji. W Larze mają w planach cztery mecz sparingowej i wrócą do Polski już 22 stycznia.