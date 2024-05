Słynny bokser może zainwestować w angielski klub. Rozpoczęto rozmowy Źródło: The Athletic Michał Stompór Zgodnie z doniesieniami The Athletic światowej sławy bokser w niedługiej przyszłości może zainwestować w jeden z angielskich klubów. Jego przedstawiciele finansowi rozmawiali już z ekipą, która w Premier League po raz ostatni występowała w sezonie 2021/22.

Every Second Media / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Watford - Anthony Joshua