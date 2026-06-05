Liverpool poluje na francuskiego obrońcę. Iraola ceni tego defensora

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Maxime Esteve przymierzany do Liverpoolu

Liverpool rozpoczął nowy etap po zatrudnieniu Andoniego Iraoli na stanowisku trenera. Hiszpański szkoleniowiec zastąpił Arne Slota, pod którego wodzą zespół The Reds nie spełnił oczekiwań w minionym sezonie. Władze klubu z Anfield Road liczą, że zmiana na ławce trenerskiej pozwoli drużynie Czerwonych wrócić do walki o najważniejsze trofea. Ponadto Liverpool zamierza aktywnie działać na rynku transferowym i wzmocnić kilka pozycji już podczas najbliższego letniego okienka transferowego.

Jak informuje serwis „TEAMtalk”, jednym z priorytetów angielskiego giganta jest zwiększenie rywalizacji na środku obrony. Ma to związek z odejściem Ibrahimy Konate, który przenosi się do Realu Madryt. Według wspomnianego źródła na liście życzeń Liverpoolu znajduje się Maxime Esteve. 24-letni Francuz po spadku Burnley do Championship zapewne będzie dążył do zmiany otoczenia, aby nadal rywalizować na najwyższym poziomie. Co więcej, mierzący 193 centymetry stoper ma cieszyć się uznaniem Iraoli, który wysoko ocenia jego potencjał.

Były młodzieżowy reprezentant Trójkolorowych występuje w koszulce ekipy The Clarets od lutego 2024 roku, gdy przeniósł się na Turf Moor z Montpellier za około 12 milionów euro. Wychowanek francuskiego klubu szybko stał się ważnym ogniwem defensywy zespołu The Clarets. Esteve w minionej kampanii rozegrał 36 spotkań, spędzając na boisku ponad 3100 minut. Jego wartość rynkowa jest obecnie szacowana na około 30 milionów euro, dlatego Liverpool musi liczyć się ze znacznym wydatkiem, jeśli zdecyduje się na podjęcie konkretnych działań w sprawie transferu cenionego stopera.