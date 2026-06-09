Kieran Trippier opuścił Premier League. Znalazł nową drużynę

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Kieran Trippier

Oficjalnie: Wolverhampton Wanderers ściągnęło Kierana Trippiera

Wolverhampton Wanderers poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Kierana Trippiera na zasadzie wolnego transferu. 35-letni prawy obrońca, który ostatnie sezony spędził w Newcastle United, po pomyślnym przejściu testów medycznych podpisał z nowym pracodawcą kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku. Dla doświadczonego Anglika jest to kolejny rozdział w bogatej karierze, a zarazem szansa na odegranie ważnej roli w odbudowie zespołu z Molineux Stadium po bardzo trudnej kampanii.

Boczny defensor będzie bowiem starał się pomóc ekipie Wilków w szybkim powrocie do Premier League. Przypomnijmy, że Wolverhampton Wanderers zaprezentowało się fatalnie w minionym sezonie angielskiej ekstraklasy. Drużyna Wolves zgromadziła zaledwie 20 punktów i zajęła ostatnie miejsce w tabeli, co zakończyło się spadkiem do Championship. Dla Trippiera oznacza to ponowną grę na drugim poziomie rozgrywkowym po wielu latach występów w czołowych klubach oraz rywalizacji na najwyższym szczeblu zarówno w ojczyźnie, jak i poza jej granicami.

54-krotny reprezentant Anglii występował w koszulce wyżej wspomnianego Newcastle United od stycznia 2022 roku, kiedy trafił na St James’ Park za około 14 milionów euro z Atletico Madryt. W swoim piłkarskim CV ma również grę dla Tottenhamu Hotspur, Burnley, Barnsley oraz Manchesteru City. W poprzednim sezonie rozegrał 37 spotkań we wszystkich rozgrywkach i zanotował cztery asysty. Według danych serwisu „Transfermarkt” jego aktualna wartość rynkowa wynosi około 1,5 miliona euro.