Steven Gerrard blisko powrotu na ławkę trenerską

Steven Gerrard może wkrótce wrócić do pracy trenerskiej. "The Sun" przekazało, że 45-latek jest brany pod uwagę na stanowisko trenera przez jeden z klubów The Championship.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Steven Gerrard

Steven Gerrard może przejąć stery nad Middlesbrough

Steven Gerrard według informacji The Sun jest rozważany jako kandydat na stanowisko menedżera Middlesbrough. Ekipa z Riverside Stadium aktualnie rywalizuje na zapleczu Premier League.

Władze klubu rozpoczęły poszukiwania nowego szkoleniowca, który miałby zastąpić Roba Edwardsa. W mediach przewijało się już kilka nazwisk. Wśród kandydatów znajdują się również Gary O’Neill oraz Carlos Coberan. Ostateczna decyzja w sprawie wyboru ma zostać podjęta na początku przyszłego tygodnia.

Gerrard ostatnio prowadził Al-Ettifaq. Został jednak zwolniony 30 stycznia tego roku. Prowadził drużynę z Arabii Saudyjskiej w 55 meczach, notując średnią 1,33 punktu na spotkanie. W swoim trenerskim CV ma również takie kluby jak Aston Villa czy Rangers FC.

Jak dotąd największym sukcesem Gerrarda jest zdobycie mistrzostwa Szkocji z ekipą z Ibrox Park w sezonie 2020/2021. Anglik został wówczas wybrany najlepszym trenerem ligi szkockiej. Prowadził też Rangersów w rozgrywkach Ligi Europejskiej w trakcie kampanii 2018/2019.

Middlesbrough aktualnie plasuje się na drugim miejscu w tabeli The Championship, mając 29 punktów na koncie. Do lidera, Coventry City, traci na dziś pięć oczek. Po reprezentacyjnej przerwie Boro zmierzy się na wyjeździe z Oxford United.

