Steven Gerrard blisko powrotu na ławkę trenerską

22:59, 10. listopada 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  The Sun

Steven Gerrard może wkrótce wrócić do pracy trenerskiej. "The Sun" przekazało, że 45-latek jest brany pod uwagę na stanowisko trenera przez jeden z klubów The Championship.

Steven Gerrard
Obserwuj nas w
fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Steven Gerrard

Steven Gerrard może przejąć stery nad Middlesbrough

Steven Gerrard według informacji The Sun jest rozważany jako kandydat na stanowisko menedżera Middlesbrough. Ekipa z Riverside Stadium aktualnie rywalizuje na zapleczu Premier League.

Władze klubu rozpoczęły poszukiwania nowego szkoleniowca, który miałby zastąpić Roba Edwardsa. W mediach przewijało się już kilka nazwisk. Wśród kandydatów znajdują się również Gary O’Neill oraz Carlos Coberan. Ostateczna decyzja w sprawie wyboru ma zostać podjęta na początku przyszłego tygodnia.

POLECAMY TAKŻE

Eddie Howe
Newcastle wyraziło zainteresowanie pomocnikiem. Obserwują go wielkie kluby
Ruben Amorim
Manchester United będzie miał konkurenta. Młody pomocnik również celem Tottenhamu
Ruben Amorim
Manchester United obserwuje gwiazdę ligi. Marzy o innym klubie

Gerrard ostatnio prowadził Al-Ettifaq. Został jednak zwolniony 30 stycznia tego roku. Prowadził drużynę z Arabii Saudyjskiej w 55 meczach, notując średnią 1,33 punktu na spotkanie. W swoim trenerskim CV ma również takie kluby jak Aston Villa czy Rangers FC.

Jak dotąd największym sukcesem Gerrarda jest zdobycie mistrzostwa Szkocji z ekipą z Ibrox Park w sezonie 2020/2021. Anglik został wówczas wybrany najlepszym trenerem ligi szkockiej. Prowadził też Rangersów w rozgrywkach Ligi Europejskiej w trakcie kampanii 2018/2019.

Middlesbrough aktualnie plasuje się na drugim miejscu w tabeli The Championship, mając 29 punktów na koncie. Do lidera, Coventry City, traci na dziś pięć oczek. Po reprezentacyjnej przerwie Boro zmierzy się na wyjeździe z Oxford United.

Czytaj więcej: Liverpool myśli o transferze Gambijczyka z Brighton