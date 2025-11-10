Liverpool myśli o transferze Gambijczyka z Brighton

Liverpool zaczyna koncentrować się na planach związanych ze wzmocnieniem drużyny. Football Insider przekazał, że na celowniku The Reds znalazł się gracz Brighton & Hove Albion.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Yankuba Minteh na radarze Liverpoolu

Liverpool w trakcie minionego weekendu przegrał wysoko z Manchesterem City (0:3) w Premier League. Władze klubu myślami są natomiast przy wzmocnieniu siły ofensywnej The Reds. Ciekawe informacje na ten temat przekazał serwis Football Insider.

Źródło przekazało, że na radarze klubu z ligi angielskiej znalazł się Yankuba Minteh, broniący aktualnie barw Brighton & Hove Albion. Arne Slot bardzo dobrze zna Gambijczyka. Holender miał okazję współpracować z zawodnikiem, gdy był trenerem Feyenoordu Rotterdam.

Minteh zasilił szeregi Mew w lipcu 2024 roku, rozstając się jednocześnie z Newcastle United. Brighton wyłożyło na ten ruch 35 milionów euro. W tym sezonie zawodnik wystąpił łącznie w 12 spotkaniach, notując w nich jedno trafienie i trzy asysty. Na boisku piłkarz spędził blisko 1000 minut.

19-krotny reprezentant Gambii ma kontrakt ważny z aktualnym klubem do końca czerwca 2029 roku. Jak na razie największym sukcesem Minteha jest wygranie Pucharu Holandii w sezonie 2023/2024. Gdyby transfer z udziałem piłkarza doszedł do skutku, to o miejsce w składzie rywalizowałby m.in. z Mohamedem Salahem czy Federico Chiesą.

Ekipa z Anfield Road plasuje się aktualnie na ósmej pozycji w tabeli Premier League, mając 18 punktów na koncie. Liderem rozgrywek jest Arsenal z 26 oczkami.

