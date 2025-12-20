Krystian Bielik znów kontuzjowany. Pech pomocnika West Bromwich Albion

Krystian Bielik z West Bromwich Albion doznał urazu w meczu z Hull City w Championship. Pomocnik ponownie ma powody do niepokoju.

Mitchel Davidson / Alamy Na zdjęciu: Krystian Bielik

Kolejny cios dla Krystiana Bielika

Krystian Bielik w ostatnim czasie wywalczył miejsce w podstawowym składzie West Bromwich Albion. W sobotnim meczu 22. kolejki Championship z Hull City 27-letni pomocnik nabawił się urazu. To niestety kolejny problemem zdrowotny polskiego zawodnika w Anglii w tym roku.

Do urazu doszło tuż przed przerwą. Bielik nagle zgłosił dolegliwości, po czym osunął się na murawę i nie był w stanie kontynuować gry. Po krótkiej interwencji sztabu medycznego zapadła decyzja o jego zmianie. Widok schodzącego z boiska zawodnika, z wyraźnym grymasem bólu i frustracji, nie napawał optymizmem.

Problemy zdrowotne po raz kolejny przerywają sezon Bielika. W bieżących rozgrywkach Championship 11-krotny reprezentant Polski rozegrał 10 meczów, spędzając na murawie łącznie blisko 500 minut.

Latem dołączył do WBA z Birmingham City za 1,2 miliona euro, po tym jak jego rozwój w poprzednim klubie wielokrotnie przerywały kontuzje. W przeszłości Bielik zmagał się m.in. z zerwanymi więzadłami w kolanie, co znacząco wpłynęło na jego karierę.

W 2015 roku Bielik przeniósł się z Legii Warszawa do Kanonierów za ponad dwa miliny euro. W klubie z Emirates Stadium rozegrał raptem dwa spotkania. Na Wyspach Brytyjskich reprezentował barwy również Charlton Athletic i Derby County.