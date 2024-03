IMAGO / Commor Molloy Na zdjęciu: Michał Helik

Michał Helik jest w kapitalnej dyspozycji strzeleckiej

W sobotę polski obrońca trafił po raz ósmy w tym sezonie

Jego drużyna zremisowała z Leeds 1:1

Kolejny gol polskiego defensora w Anglii

Michał Helik rozgrywa najlepszy sezon w karierze. Nie dość, że notuje wysokie noty w Huddersfield, to do tego strzela gole. W sobotę przeciwko Leeds United trafił do siatki już po raz dziewiąty w bieżących rozgrywkach.

GOOOOL HELIKA!



9⃣. bramka Polaka w tym sezonie Championship. W 26. minucie wszedł na boisko pic.twitter.com/thJdAoVdHY — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) March 2, 2024

Warto odnotować, że Helik pauzował w ostatnim czasie z powodu kontuzji kolana. W ten weekend powrócił na boisko po raz pierwszy od 28 stycznia. Polak wszedł w pierwszej połowie z ławki i zanotował prawdziwe wejście smoka.

Bramka zdobyta przez Helika pozwoliła Huddersfield zremisować w meczu z Leeds United 1:1. Ekipa naszego rodaka zajmuje 19. miejsce w tabeli i broni się przed degradacją do League One.