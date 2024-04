Tottenham obserwuje pomocnika z Championship. W grze nawet 40 milionów funtów

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Kiernan Dewsbury-Hall

Kiernan Dewsbury-Hall monitorowany przez Tottenham Hotspur

Kiernan-Dewsbury-Hall rozgrywa przełomowy sezon na zapleczu Premier League. Przyszłość 25-letniego Anglika jest pisana w elicie, ale niekoniecznie w barwach Leicester City. Środkowy pomocnik bowiem jest obserwowany przez Tottenham Hotspur.

Jeśli „Koguty” zdecydują się na transfer Kiernana Dewsbury-Halla, to będą musiały sięgnąć głęboko do portfela. Angielski piłkarz został wyceniony przez Leicester City w granicach 30-40 milionów funtów. To całkiem spora kwota, biorąc pod uwagę, że zawodnik tak naprawdę nie wyróżniał się w poprzednich latach na boiskach Premier League. Na cenę, aczkolwiek może wpływać fakt, że piłkarz jest związany z obecnym klubem kontraktem do 30 czerwca 2027 roku.

Trwająca kampania jednak w wykonaniu Kiernana Dewsbury-Halla jest znakomita. Wychowanek „Lisów” ma na koncie łącznie 46 występów. W tym czasie udało mu się strzelić aż 12 goli, a także zaliczyć 14 asyst. Są to znakomite liczby, jak na zawodnika, który pełni rolę środkowego pomocnika.

Kiernan Dewsbury-Hall należy do uniwersalnych zawodników. Anglik może pełnić różną rolę w środku pola, dlatego niewiadomo, na jakiej pozycji widziałby go Ante Postecoglu. Australijczyk ma ambitne plany związane z Tottenhamem Hotspur na przyszły sezon, dlatego może dążyć do wzmocnienia pomocy właśnie 25-letnim Anglikiem.

