Leicester City walczy o awans do Premier League. Jeśli Lisy osiągną swój cel, to będą chcieli wzmocnić zespół. Według portalu Football Transfers na radarze klubu znalazł się Eddie Nketiah.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Eddie Nketiah

Eddie Nketiah w kręgu zainteresowań Leicester

Arsenal oczekuje za napastnika ok. 35 milionów euro

Nketiah przykuł również zainteresowanie ze strony Brentford oraz Crystal Palace

Leicester myśli o sprowadzeniu Nketiaha z Arsenalu

Leicester City po tym jak w poprzednim sezonie spadło do Championship chce jak najszybciej wrócić na najwyższy poziom rozgrywkowy w Anglii. Lisy aktualnie walczą o bezpośredni awans do Premier League. W przypadku osiągnięcia zamierzonego celu będą chcieli wzmocnić zespół nowymi zawodnikami.

Z informacji portalu Football Transfers wynika, że na celowniku klubu znalazł się Eddie Nketiah. Napastnik Arsenalu ostatnimi czasy pełni zaledwie rolę zmiennika. Choć ma na swoim koncie 5 bramek w 25 meczach w lidze, to niewykluczone, że latem będzie chciał zmienić otoczenie w celu zwiększenia czasu gry.

Nketiah do Arsenalu przeniósł się w 2015 roku ze szkółki Chelsea. Od tego czasu łącznie wystąpił w barwach Kanonierów 165 razy i zdobył 38 goli. The Gunners na sprzedaży 24-latka chcą zarobić ok. 35 milionów euro.