Helik nie przestaje zachwycać. Ma już osiem goli w tym sezonie

fot. Imago/PPAUK Na zdjęciu: Michał Helik

Michał Helik jest w kapitalnej dyspozycji strzeleckiej

W sobotę polski obrońca trafił po raz ósmy w tym sezonie

Helik wysłał sygnał Michałowi Probierzowi przed marcowym zgrupowaniem

Helik znów trafił do siatki

Michał Helik latem 2022 roku przeniósł się do Huddersfield. Polak ma ambicje, aby po latach gry na niższych poziomach rozgrywkowych w Anglii wreszcie trafić do Premier League. W obecnym zespole będzie o to ciężko, gdyż Huddersfield zajmuje miejsce tuż nad strefą spadkową i raczej do końca rozgrywek będzie bić się o utrzymanie w Championship.

Do samej formy Polaka ciężko się jednak przyczepić. W sobotę strzelił bramkę, która w ostatecznym rozrachunku dała remis przeciwko Blackburn. Po raz kolejny udowodnił, że gra głową to jeden z jego największych atutów. Dla Helika był to już ósmy gol w trwającej kampanii Championship. Pokonywał już między innymi Leicester City, Leeds United czy Birmingham.

Co ciekawe, z ośmioma trafieniami środkowy obrońca jest najskuteczniejszym zawodnikiem swojej drużyny. Nie można wykluczyć, że Michał Probierz uwzględni 28-latka wśród powołanych na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Biało-Czerwonych czekają baraże o awans na Mistrzostwa Europy.

Zobacz również: Wielki transfer reprezentanta Polski?! Skauci Tottenhamu obejrzą z trybun jego mecz