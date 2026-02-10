Gerrard może objąć angielski klub. Sensacyjny kierunek

Leicester City znalazło się w dramatycznej sytuacji w Championship Według Football Insider Steven Gerrard wyrasta na jednego z kandydatów do przejęcia zespołu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Steven Gerrard

Leicester City szuka ratunku. Gerrard pozostaje faworytem

Leicester City walczy dziś nie o awans, ale o przetrwanie. Kara sześciu punktów praktycznie przekreśliła marzenia o powrocie do Premier League i zepchnęła klub w sam środek walki o utrzymanie. Lisy zajmują 21 miejsce w tabeli Championship i tylko bilansem bramek znajdują się nad strefą spadkową.

W takiej sytuacji decyzja o nowym trenerze może przesądzić o przyszłości klubu. Jak informuje Football Insider, Leicester chce postawić na doświadczonego szkoleniowca, rezygnując z opcji stałej współpracy z Andym Kingiem. Ostatnie wyniki osłabiły jego pozycję, a presja rośnie z każdym tygodniem.

W tym kontekście coraz częściej pojawia się Steven Gerrard. Były kapitan Liverpoolu wciąż czeka na powrót do pracy po odejściu z Al Ettifaq w styczniu 2025 roku. Choć jego kariera trenerska bywała nierówna, wciąż pozostaje rozpoznawalną marką na Wyspach.

Wśród czołowych kandydatów jest też Russell Martin. Szkoleniowiec zachował dobrą reputację w Anglii po awansie z Southampton w sezonie 2023/24. W grze są także Gary Rowett, Chris Coleman oraz opcje z niższych lig.

Dla Gerrarda objęcie Leicester byłoby ogromnym ryzykiem. Stawką jest utrzymanie w Championship i uniknięcie spadku do League One. Jednocześnie to szansa na odbudowę pozycji w angielskiej piłce.

