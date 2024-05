Znamy pierwszego beniaminka Bundesligi sezonu 2024/25

Pierwszym beniaminek Bundesligi w nowym sezonie będzie ekipa Holstein Kiel, dla której będzie to debiut w tej lidze. Co ciekawe, w awansie pomogli dwaj piłkarze znani z PKO Ekstraklasy.

DPA / Alamy Na zdjęciu: Kibice Holstein Kiel

Debiut w Bundeslidze

Ekipa Holstein Kiel została pierwszym beniaminkiem niemieckiej Bundesligi w sezonie 2024/25. Zespół z Kilonii w 33 dotychczasowych spotkaniach zdobył aż 65 punktów, co pozwoliło wywalczyć pięciopunktową przewagę nad trzecim zespołem Fortuny Düsseldorf. Podopieczni Marcela Rappa w ostatniej kolejce podzielili się punktami właśnie z ekipą z Düsseldorfu, a to pozwoliło na rozpoczęcie świętowania pierwszego, historycznego awansu do Bundesligi.

Jednak co ciekawe w przypadku tego zespołu, to fakt, że byli oni już mistrzem Niemiec w swojej historii. Mianowicie w 1912 roku wywalczyli tytuł, ale wówczas najwyższa liga w kraju nazywała się inaczej. Dopiero w 1962 roku obecna forma Bundesligi została przyjęta przez władze niemieckiej federacji.

W grze o awans do elity pozostają zespoły FC St. Pauli oraz wspomniana już Fortuna Düsseldorf. W awansie ekipy Holstein Kiel pomogli byli gracze znani z PKO Ekstraklasy, a mianowicie Thomas Dähne oraz Mikkel Kirkeskov.

