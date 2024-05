fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Nie tylko Florian Wirtz na celowniku Realu, ale tez Nicolo Barella

Real Madryt wkrótce może pozyskać Kyliana Mbappe z Paris Saint-Germain. W tej sprawie trwają już prace związane z organizacją prezentacji zawodnika w nowym klubie. W każdym razie sternicy Los Blancos spoglądają także przyszłość. Bild zdążył już przekazać, że Real ma plan, aby w 2025 roku sfinalizować transfer z udziałem Floriana Wirtza. Okazuje się jednak, że to nie jedyny cel sterników hiszpańskiego klubu.

Ciekawe informacje przekazał dziennikarz Pablo Gallegop. Według jego wieści działacze ekipy z Estadio Santiago Bernabeu rozważają także inne opcje. Jednym z kandydatów do gry w Realu ma być Nicolo Barella z Interu Mediolan. Jasne jest, że szkoleniowiec Królewskich jest wielkim entuzjastą talentu Nerazzurrich. Mając na uwadze to, że wciąż niejasna jest przyszłość Toni Kroosa, to wariant z transferem z udziałem Barelli wydaje się logiczny. Niemniej w mediach Hiszpanii przekazywano już informacje, dające do zrozumienia, że Niemiec ma jeszcze o rok przedłużyć umowę z klubem z La Liga.

Ogólnie plany transferowe dotyczące Barelli czy Wirtza pokazują jednoznacznie, że w Realu myśli się kim zastąpić takich zawodników jak Luka Modrić oraz Toni Kroos. Jednocześnie nieuchronnie zbliża się proces przebudowy drugiej linii Realu, która ma być mocno odmłodzona.

