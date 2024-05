dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Serhou Guirassy

Serhou Guirassy poważnie łączony z Borussią Dortmund

Jednym z priorytetów Borussii Dortmund podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie wzmocnienie linii ataku. W ostatnich dniach z przeprowadzką na Signal Iduna Park łączony był Randal Kolo Muani z Paris Saint-Germain, a kolejnym nazwiskiem na liście przygotowanej przez włodarzy BVB jest Serhou Guirassy. Wydaje się, że pozyskanie gwinejskiego snajpera ze Stuttgartu będzie dużo łatwiejszym zadaniem, aniżeli negocjacje z PSG.

Klauzula odstępnego Serhou Guirassy’ego wynosi bowiem 17,5 miliona euro i jeśli zainteresowany klub dogada się z samym piłkarzem, a następnie wpłaci wspomnianą kwotę na konto zespołu Die Roten, to VfB Stuttgart nie będzie miał nic do gadania. Jak donosi niemiecka stacja “SPORT1”, przeprowadzka szesnastokrotnego reprezentanta Gwinei do Borussii Dortmund nabiera kształtów i wiele wskazuje na to, iż strony ostatecznie zawrą stosowne porozumienie.

Finalista Ligi Mistrzów musi jednak liczyć się z ogromną konkurencją, ponieważ skuteczny napastnik ma otrzymać oferty z niemal wszystkich topowych lig, w tym Premier League oraz Serie A. Serhou Guirassy na przestrzeni trwającego sezonu wystąpił w 29 spotkaniach, 28 razy trafił do siatki i zaliczył 3 asysty. Portal “Transfermarkt” szacuje jego wartość na 40 milionów euro.